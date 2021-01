Opptøyer under protest mot portforbud i Nederland

Demonstrasjoner mot et portforbud innført under koronakrisen i Nederland utartet til opptøyer og plyndring enkelte steder søndag.

Myndighetene brukte vannkanon og hunder i sentrum av Amsterdam søndag der flere hundre demonstranter hadde samlet seg, melder kringkasteren NOS.

Over 100 personer ble pågrepet før politiet fikk kontroll over situasjonen på Museumplein i 18-tiden, opplyser myndighetene i Amsterdam.

I Eindhoven i sør brukte politiet tåregass for å spre en gruppe på flere hundre personer, ifølge TV-stasjonen Omroep Brabant. Blant demonstrantene antas det å ha vært tilhengere av den innvandringsfiendtlige Pegida-bevegelsen som hadde varslet en demonstrasjon i byen.

Minst 30 personer ble pågrepet i Eindhoven, opplyser politiet.

Testsenter nedbrent

Ved sentralstasjonen i Eindhoven ble flere forretninger plyndret, og en rekke kjøretøy ble påtent, ifølge lokale medier.

Voldshandlingene omtales som de verste som har rammet Nederland hittil i pandemien. Portforbudet som ble innført lørdag, gjelder fra klokka 21 om kvelden til 4.30 om morgenen. Over 3.600 personer hadde søndag blitt bøtelagt for brudd på portforbudet, opplyser politiet.

Lørdag kveld ble et testanlegg for korona satt i brann under opptøyer mot portforbudet i fiskelandsbyen Urk nord i landet.

– Brannen ved et testsenter i Urk går langt over alle grenser, sier helseminister Hugo de Jonge søndag.

Første siden krigen

Portforbudet er det første som er innført i Nederland siden andre verdenskrig. Statsminister Mark Rutte sier det er nødvendig for å få ned smittetallene. Brudd på portforbudet straffes med bøter på 95 euro.

Alt før portforbudet ble innført, rådet de strengeste smitteverntiltakene hittil i pandemien. Barer og restauranter ble stengt i oktober, og i desember skoler og butikker uten nødvendige varer.

