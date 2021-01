Restauranten fikk skamros - så kom den tøffe beskjeden

Bookingene rant inn til den lille gourmet-restauranten. Så måtte kjøkkensjefen tenke nytt - igjen.

Restaurant Geita fikk strålende omtale - samtidig kom den tøffe beskjeden:

Midt i pandemien åpnet restaurant Geita, som ligger midt mellom Lindern og St.Hanshaugen, sentralt i Oslo. Like etter åpningen i september 2020 var restauranten fullbooket ut året.

I november kom så skjenkestoppen som var en kalddusj for hele utelivsbransjen. Men Geita hadde aldri drevet uten korona, og snudde seg fort rundt ved å tilpasse menyen.

- Vi er en ideell restaurant for dette, egentlig, siden det ikke er så mange bord og grei avstand mellom. Dessuten slapp vi å si opp eller permittere masse ansatte, forteller daglig leder Joakim Thorstensen.

Lørdag kunne han og eier Axel Nordal glede seg over mye ros i en fersk anmeldelse i Aftenposten, som blant annet skriver at Geita har «en røff stil og utrolig god mat». Men samtidig kom nyheten om full stenging av alle restauranter.

- Å få beskjed lørdag formiddag om at vi må stenge samme dag, var ekstremt kort varsel. Vi håper de greier å si fra litt lenger i forveien neste gang.

- Så reiser man seg

Nyheten om å stenge helt ned kom brått, men tas med fatning:

- Jeg følte ingenting egentlig. Sånn er det når man ligger nede og er vant til å bli slått. Først et slag i magen, så et spark i nyra, og så reiser man seg, sier kjøkkensjef og eier Axel Nordal, som har vokst opp nettopp i Geitmyrsveien, som restauranten er oppkalt etter.

Helt bortkastet var heller ikke den strålende anmeldelsen:

- Jeg så jo raskt at det rant inn med masse bookinger i februar, mars og april. Det var nok mye på grunn av den anmeldelsen, sier Joakim Thorstensen.

Allerede lørdag kveld sendte Axel Nordal ut en sjuretters meny på takeaway til noen som ville ha like god mat selv om restauranten skulle stenge. Etter tilpasning til skjenkestopp (Geita har juicemeny til sjuretteren) kommer nå nok en tilpasning:

- Det blir nok å lage litt enklere retter til takeaway, kanskje noe godt til 200 kroner. Men vi er fleksible, så hvis noen vil ha full meny, fikser vi det også.

Taper 100.000 i måneden

I perioden før stengingen anslår daglig leder Joakim Thorstensen at restauranten tapte om lag 100.000 kroner i måneden, sammenlignet med full booking og alkoholservering.

- Skjenkestoppen har betydd om lag 30 prosent lavere omsetning. Men hvordan det ville vært uten korona, vet vi jo ikke.

Det nye gourmet-tilskuddet i Oslo har bare fem faste ansatte. At organisasjonen er slank er nok en fordel i pandemien. Men restauranten har heller ikke mottatt en krone i støtte, utover et engangsbeløp på 30.000 kroner som kommunen delte ut til alle restauranter da skjenkestoppen kom i november.

- Kompensasjonen er jo basert på inntekter i 2019, og da hadde vi ikke åpnet ennå. Så kom en annen ordning basert på inntekter fra januar og februar 2020, men det hjelper jo ikke oss. Jeg forventer ikke at vi får en krone mer i støtte.

Men ett økonomisk tap har Geita sluppet:

- Vi har ikke måttet helle ut store ølfat, for det har vi ikke. Vinen holder seg fint.

- Ingen grunn til å sutre

Litt lenger nord i Oslo måtte Birgitte Nordbrenden stenge sin klesbutikk på rekordkort varsel. Moio, som utelukkende selger dameklær, ligger i Tåsen Senter og er populær i lokalbefolkningen.

Men nå må folk klare seg uten lokalfavoritten en tid.

- Jeg tror dette er et nødvendig tiltak, og jeg har full tiltro til at de som har bestemt tiltakene vet mer om dette enn vi andre gjør, sier Nordbrenden.

Birgitte Nordbrenden oppfordrer kundene til å komme tilbake, og mener at mange har vært flinke til å bruke nærbutikkene i denne perioden.

- Selvsagt kan det bli bekymringer for ansatte og økonomien, men samtidig tror jeg vi skal være glad for de gode ordningene vi har i dette landet sammenlignet med mange andre land. Grunnen til at dette fungerer såpass godt, tross alt, er jo den tilliten vi har til myndighetene våre. Så det er ingen grunn til å sutre!

