Helsedirektoratet anbefaler å åpne Vinmonopolet igjen

Helsedirektoratet mener Vinmonopolene som ble stengt på Østlandet lørdag, kan åpne igjen. Stengningen kan ha bidratt til økt smittepress, lyder vurderingen.

Stenging av Vinmonopolutsalgene har i dag ført til at mange har dradd til nabokommuner der disse er åpne, med den uheldige effekt økt mobilitet kan ha i denne situasjonen, går det fram av en anbefaling direktoratet la fram søndag.

Helsedirektoratet mener det er lav risiko for videre smitte ved å holde utsalgsstedene åpne Nordre Follo og omkringliggende kommuner

- Vinmonopolet har etablert svært gode smittevernrutiner ved sine utsalgssteder, heter det i anbefalingen.

– Helsedirektoratet har også vært i kontakt med Vinmonopolet, som ikke anser at stengningen av kjøpesentre vil være noen vesentlig praktisk utfordring for at deres utsalg holder åpent, selv når de ligger inne i kjøpesentre, skriver Helsedirektoratet videre.

