Mandagens Premier League-rykter

Martin Ødegaard er på vei ut av Real Madrid, men en ny nordmann kan være på vei inn.

Som man har blitt informert om de siste dagene, skal det nærme seg enighet mellom Real Madrid og Arsenal om Martin Ødegaard. Ifølge Mail har klubbene allerede blitt enige om nordmannen.

Times melder at The Gunners skal betale rundt 1,8 millioner pund - rundt 18 millioner norske kroner - for å låne drammenseren ut sesongen.

I Manchester United er det ikke ventet stort flere spillere inn, men det er flere i klubben som kan forsvinne ut. En av de er Jesse Lingard som skal være på radaren til flere klubber. Nå skal Ole Gunnar Solskjær, ifølge ESPN, ha gitt klarsignal til å slippe Lingard på lån.

Så over til Norges store stjerne. Erling Braut Haaland fortsetter storspillet Borussia Dortmund, og det har naturligvis vekket interesse blant andre klubber. Chelsea og Manchester United har vært nevnt, men nå skal Real Madrid ha bestemt seg for 20-åringen, melder Express. De skal ha rettet fokuset mot nordmannen etter at Kylian Mbappés uttalelser om at han er fornøyd med tingenes tilstand i PSG.

Vi tar turen til Spania, nærmer bestemt Barcelona som har to Premier League-spillere i kikkerten. Manchester Citys Eric Garcia og Liverpools Gini Wijnaldum står begge uten kontrakt til sommeren, og er Ronald Koemans hovedmål denne sommeren. Det er Telegraph som kommer med nyheten.

Tyrkiske Cenk Tosuns framtid i Premier League er svært usikker etter at spissen ble utelatt fra Evertons tropp mot Sheffield Wednesday i søndagens FA-cupoppgjør, forteller Liverpool Echo.

Billy Gilmour startet søndagens FA-cup kamp mot Luton, men skal vi tro Mail kan et utlån være aktuelt for Chelseas 19-åring.

Martin Ødegaard ser ut til å forsvinne fra Real Madrid, men nordmannens mer erfarne konkurrent på midtbanen, Luka Modric, ser ut til fortsatte karrieren i den spanske hovedstaden. Direktør Emilio Butragueno går lang i å antyde at kroaten kommer til å signere en ny avtale med klubben, ifølge Marca.

Liverpools Jürgen Klopp skal samtidig ha gitt beskjed til styret om at man ikke kan gå glipp av muligheten til å signere Bayern-spiller David Alaba, melder Liverpool Echo. 28-åringen står uten kontrakt til sommeren, og har vært linket til både Liverpool og Real Madrid den siste tiden.

