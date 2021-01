Politibil i folkemengde følte seg truet - kjørte over en person

Sjokkerende videoer av episoden spres på Twitter. En av personene ble overkjørt av politibilen.

Se den sjokkerende videoen hvor politimannen kjører inn en folkemengde og kjører over en av dem. Vi advarer mot sterke bilder.

Lørdag kveld responderte en politimann i byen Tacoma i Washington i USA på flere henvendelser til politiet om at en folkemengde blokkerte et veikryss midt i sentrum av Tacoma. Da politibilen kom til området var det sperret av rundt 100 personer og en rekke biler.

Folkemengden begynte å samle seg rundt politibilen og slo på sidene av bilen i tillegg til frontruten.

- Kjør på de folka

- Politibetjenten fryktet for sin egen sikkerhet. Han forsøkte å rygge bilen, men det var umulig på grunn av folkemengden, uttalte fungerende politisjef Mike Ake i politiet i Tacoma ifølge NBC News.

I en av videoene hører man en mann si:

- Kjør på de folka.

Etter å ha mislyktes med å rygge bort fra folkemengden velger politibetjenten å kjøre fremover, med blålys og sirene på. Flere videoer viser at politibilen kjører rett på flere mennesker som faller overende. En av videoene viser at en av dem blir overkjørt av politibilen. Han blir først kjørt over av forhjulet, før også bakhjulene på bilen ruller over ham.

- Herregud! Herregud! roper flere sjokkerte øyenvitner som høres i flere av videoene.

- Hadde hjulspor over hele kroppen

- Han hadde hjulspor over hele kroppen, sa et øyenvitne til TV-kanalen KTBS-TV.

Ifølge politiet skal politibetjenten ha stoppet etter hvert og meldt inn hendelsen.

To personer ble sendt til sykehus med lettere skader.

I sosiale medier blir folkemengden beskrevet som et biltreff. Flere videoer skal vise biler som gjør «smultringer» (lager sirkler på asfalten med bilen, journ. anm.)

Politimannen er tatt ut av tjeneste inntil saken er ferdig etterforsket.

