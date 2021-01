«Vikingen» i britiske «Maskorama» er en nordmann

I kveld dro han vikingmaska til side, og viste sitt sanne ansikt.

«The Masked Singer UK», har i likhet med den norske utgaven «Maskorama», skapt stort engasjement blant seerne.

Mange gjettet seg tidlig fram til hvem som skjulte seg inni vikingkostymet i den britiske utgaven.

Flere bemerket tidlig at stemmen ikke var til å ta feil av. Det måtte være Morten Harket som skjulte seg inni kostymet.

I kveld falt maska, og som mange trodde var det Harket som kom til syne:

I et intervju på a-ha sin nettside forteller Harket om opplevelsen:

– Hovedårsaken til at jeg ble med var at jeg visste at jeg ville oppleve å måtte levere under forhold som jeg ville ha veldig liten kontroll over. Det er helt motsatt av min vanlige tankegang. Å vite at jeg ville hate det, var en utmerket grunn. En pandemi hadde slettet en større turné av kalenderen min. Plutselig åpnet døren seg for andre typer forespørsler, sier Harket.

Han sier det ikke var vanskelig å holde på hemmeligheten:

– Nei. Du lar bare forteller det ikke til noen! Begynn ikke engang å fortelle en løgn når du blir spurt. Snakk alltid sannheten, men vri spørsmålene, sier Harket.

Han sier videre at det var verre å bevege kostymet:

– Det var absolutt ubehagelig å navigere.

– Noen ganger følte jeg meg som en full mann som prøvde å krysse M4 (motorvei i London, red.anm.). Å være inne i kostymet gjorde bevegelsene mine enda mer klumsete enn hva jeg vanligvis er.

– Hvis du kunne bruke masken og kostymet en gang til, når skulle det vært?

– Kanskje i begravelsen min?

Avslørende hint

Tilhengere mente at hintene som ble gitt underveis i konkurransen, samsvarte godt med den populære artisten.

På Twitter har publikum vært skråsikre på vikingens identitet lenge. Flere har gjettet at vikingskostymet er en direkte kobling til Norge.

Et av hintene var også knyttet til en stein hvor det stod «King's Rock». Dette mener flere «Maskorama»-tilhengere på Twitter kan være en direkte oversettelse til byen Kongsberg i Viken, som er Harkets fødeby.

Les også: Bildene fra Vinmonopolet fikk Amalie Snøløs til å reagere: – Kritikkverdig og uansvarlig

Sist fredag valgte dessuten «vikingen» å fremføre låta «Take on Me» av a-ha, som Harket selv er vokalist i.

Flere fans mente dette var et triks fra produksjonens side, for å forvirre publikum.

– Jeg regner med de valgte denne sangen under teorien at ingen vil velge å synge sin egen sang, skriver en seer i kommentarfeltet på Youtube.

– Definitivt Morten, i og med at det er identisk med a-ha sin «Unplugged version» av «Take on Me» fra Deadpool 2, skriver en annen.

De fikk altså rett.

Her kan du se «vikingen» fremføre a-ha-låta «Take on Me» tidligere i sesongen:

I den norske utgaven var det Ulrikke Brandstorp som stakk av med seieren på tampen av 2020:

Reklame Strømmen er 33 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen