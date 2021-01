Bolsjunov politianmeldt etter stafetten i Lahti

Den russiske langrennsstjernen slo etter finsk konkurrent. Nå har saken havnet hos politiet.

Artikkelen oppdateres!

Det er finske Yle som mandag skriver at to ikke navngitte personer har anmeldt Aleksandr Bolsjunov for hans oppførsel under søndagens verdenscupstafett i Lahti.

Russlands førstelag ble diskvalifisert fra konkurransen etter at Bolsjunov reagerte med voldsomt sinne da Finlands Joni Mäki la seg inn foran ham på oppløpet og spurtet inn til andreplass bak Norge på stafetten.

Bolsjunov slo først etter Mäki med staven på oppløpet, før han regelrett kjørte ham rett ned inne i målområdet etterpå.

Yle skriver at politiet nå vurderer om det er grunn til å åpne etterforskning etter at hendelsen ble anmeldt.

