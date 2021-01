Kina bygger massivt karantenesenter på rekordtid

Et karantenesenter med mer enn 4.000 rom er under oppføring i Shijiazhuang i Kina, etter et koronautbrudd i byen. 600 rom var klare etter seks dager.

Satellittbilder fra Den europeiske romfartsorganisasjon (Esa) viste dramatiske endringer på kort tid etter at byggeprosjektet begynte 13. januar. Den offisielle avisa Folkets dagblad meldte 19. januar om at 600 rom allerede var klare, og at ytterligere 3.600 skulle stå klare før komplekset var klart. Hvert av rommene på 18 kvadratmeter skal huse én person, og inneholder seng, pult, klimaanlegg, TV og har tilgang til trådløst internett. Shijiazhuang har drøyt ti millioner innbyggere og er sentrum for et nytt koronautbrudd. Mandag meldte Kina om 145 nye tilfeller på landsbasis, hvorav elleve i Hubei-provinsen der byen ligger. (©NTB) Reklame Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre Medisin/Helse

Medisin/Helse

Sykdom