Fagfolk reagerer på gjenåpning av polet

Fagfolk på barn og rus-feltet reagerer på at myndighetene har gjenåpnet Vinmonopolbutikkene i kommuner rammet av mutantutbrudd.

– Som representant på vegne av barn med foreldre med rusproblemer blir jeg ordentlig forbanna over måten regjeringen velger å gjøre dette på, sier generalsekretær Marius Sjømæling i organisasjonen Barn av rusmisbrukere til VG.

Utbruddet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo førte lørdag til strenge nedstenginger i ti kommuner i Oslo-regionen. Søndag ble det innført tiltak i ytterligere 15 kommuner i randsonen.

Samtidig valgte regjeringen å følge Helsedirektoratets råd om å gjenåpne Vinmonopolbutikkene i de berørte kommunene, for å hindre at folk krysser kommunegrenser for å gå på polet andre steder.

Med dette sier regjeringen at Vinmonopolet er viktigere enn skole og fritidsaktiviteter, mener Sjømæling.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre