Maren Mjelde forlenget med Chelsea

Den norske forsvarsklippen Maren Mjelde blir værende i Chelsea ut 2022-sesongen. Klubben har også opsjon på ytterligere ett år.

Mjelde kom til Chelsea i januar 2017 og har etablert seg som en nøkkelspiller i Emma Hayes lag.

- Den norske landslagkapteinen har spilt en viktig rolle i vår seneste troféjakt. Hun har vært med på å vinne Spring-serien, to superligatitler, FA-cupen og kontinetcuptittelen, heter på Chelseas hjemmeside.

– Jeg har vært her i fire år og det har vært fire flotte år. Laget har utviklet seg hvert eneste år og jeg stortrives her. Jeg er både stolt og glad for å ha er blitt tilbud en ny kontrakt for det er her jeg vil være, sier Mjelde til klubbens hjemmeside.

