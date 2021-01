FHI-overlege slår alarm om vaksineplanen: – En gedigen skuffelse

– Nå er den planen gått i vasken, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til DN.

Norske myndigheter har slitt med å få fortgang i vaksineringen. De siste tallene bekrefter at rett over 72.000 personer er vaksinert. Til DN forteller overlege Preben Aavitsland i FHI at vaksineplanen har gått i vasken etter leveransene av AstraZeneca-vaksinen har blitt kraftig forsinket.

– Det får betydelige konsekvenser. Dersom vaksinen hadde blitt godkjent i slutten av januar og vi hadde fått 1,12 millioner doser i midten av februar, var planen at landets kommuner skulle kunne gi første dose til rundt en femtedel av byens befolkning i løpet av to-tre uker i februar-mars. De etterfølgende ukene vil vi ha fått nok doser til andredosen for disse. Nå er den planen gått i vasken, skriver han i en e-post til DN.

Regjeringen har argumentert for at samarbeidet gjennom EU ville sørge for at Norge fikk vaksine på lik linje med andre EU-land, og dermed ville komme godt ut.

«Pandemien har understreket at ingen land kan løse disse utfordringene alene. For Norge har EØS-avtalen vært viktig for å sikre oss tilgang til vaksiner. Særlig hjelp har vi fått fra vårt gode naboland Sverige. Det skal vi være takknemlige for.», sa statsminister Erna Solberg i nyttårstalen.

Ifølge den siste oversikten er det særdeles få EU-land som ligger langt oppe på listen i vaksinekappløpet.

Oversikten fra Oxford University viser at Israel ligger på desidert førsteplass med 41,77 prosent av befolkningen vaksinert. Neste plass går til De forente arabiske emirater, med 25,15 prosent.

Storbritannia har tredjeplassen med 10,05 prosent av befolkningen vaksinert.

Det første EU-landet kommer på sjetteplass, og er Danmark, som har rukket å vaksinere 3,51 prosent av befolkningen.

