Europris med bønn til myndighetene: Vil ha «dagligvare»-status

Butikkstengingen rammer ansatte hardt. Men ikke alle permitterer.

Nille har varslet permittering til 300 ansatte og har stengt 80 butikker, mens Europris søker myndighetene om å få holde åpent.

Europris jobber på sin side for å forbli åpne og ha samme status som dagligvarebutikker.

- Vi vil jobbe for å få butikkene åpnet på nytt, ettersom det vil redusere presset og folkemengdene i dagligvarebutikker ettersom mange av de samme varene finnes hos Europris, heter det i en børsmelding mandag.

- Det pågår en dialog med myndighetene nå i regi av Virke. Men det er ikke avklart hvor dette lander. Vi mener at med mye dagligvarer, dyremat og kioskvarer har vi et overlappende utvalg med dagligvarene. Derfor har vi en dialog om dette nå, sier konsernsjef Espen Eldal til Nettavisen.

Stengingen rammer 25 butikker, og det er i dag sendt ut permitteringsvarsler totalt 150 ansatte, opplyser Eldal, som anslår at om lag en tidel av omsetningen rammes av stengingen. Børsnoterte Europris omsatte for 4,4 milliarder kroner i 2019.

- Det er mye for departementer og myndigheter nå, det skjønner vi, og det viktigste nå er at vi sammen får slått ned viruset. Så vi er lojale, men vi håper jo at dette løser seg på lengre sikt.

- Ingen planer om å permittere

En betydelig arbeidsgiver i regionen som er rammet av tiltakene er Ikea, som har om lag en tredel av sine 3000 ansatte i Norge ansatte i butikkene på Slependen i Asker og på Furuset i Oslo.

- Furuset er et av de store varehusene i verden, forteller kommunikasjonsrådgiver Stine Odland i Ikea Norge.

Ikea omsetter for om lag 8 milliarder kroner og hadde 10 millioner besøk på de norske varehusene i regnskapsåret 2019. Men inntil videre unngår møbelgiganten permitteringer:

- Ingen ansatte blir permittert. Det er litt tidlig å si nøyaktig hvordan vi løser dette men viktigst er å ivareta sikkerheten til medarbeidere og kunder. Nettbutikken er jo åpen, og vi jobber med å organisere en klikk og hent-ordning, forteller Sinte Odland.

Hun forteller om gode erfaringer med å flytte rundt på folk i forbindelse med at restaurantene måtte stenge. I tillegg har nettomsetningen økt kraftig under pandemien, forteller Odland.

- Vi omrokkerer litt på ansatte og ser på muligheter for kompetanseheving, rydding eller annet vi ikke får gjort vanligvis. Kommer vi i gang med hentepunkter, må vi ha ansatte som kan pakke og levere ut. Vi prøver å holde på de skiftene vi har.

Elkjøp må trolig permittere

En rekke av landets største kjeder rammes hardt av stengningen. Mandag ettermiddag ble det klart at Elkjøp trolig må permittere ansatte i de 27 butikkene som er rammet av stengingen.

- Det føles ekstra tungt å sende ut permitteringsvarsler nå, sier administrerende direktør Fredrik Tønnesen i Elkjøp Norge, som henviser til en tøff innsats for å unngå nettopp permitteringer.

Elkjøp jobber fortløpende for å finne andre roller til ansatte som er berørt av stengte butikker, opplyser selskapet i en melding.

Elkjøps konkurrent Power meldte mandag morgen at ingen skal permitteres, men at 400 ansatte i de berørte butikkene blitt satt til å håndtere salg via chat og ta imot klikk og hent-bestillinger.

