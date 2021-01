Kjendistrener: - Dette er det viktigste du kan trene akkurat nå

Mye sitting og lite mosjon kan ha katastrofale konsekvenser. I følge vår treningsekspert er det særlig to ting det vil være viktig å trene.

Se ukens video for tips og øvelser under:

Mye sitting over lengre perioder kan ha katastrofale konsekvenser for rygg, nakke og kroppens generelle holdning. En sterk rygg og mage er fundamentet for en sunn kropp, og kan forhindre fremtidige ryggplager. Det er spesielt to muskelgrupper som er viktig for å oppnå dette.

Core og mage er alfa og omega for en god holdning og en sterk rygg. Kjendisstrenger Cornelis Elander gir deg sine beste øvelser for nettopp dette. Og det beste, alt gjøres kjapt og enkelt hjemmefra. Se videoen over!

