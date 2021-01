Bekreftet: Tuchel er ny hovedtrener i Chelsea

Tyskeren erstatter klubblegende Frank Lampard.

Mandag ble det klart at Frank Lampard har fått sparken som Chelseas hovedtrener.

Nå bekrefter samme klubb at de har ansatt tyske Thomas Tuchel som Lampards erstatter.

Klubben skriver at tyskeren har signert en kontrakt på 18 måneder, med mulighet for forlengelse.

- Jeg vil takke Chelsea for deres tro på meg og mitt trenerapparat. Vi har alle den største respekt for Frank Lampards arbeid og arven han skapte i Chelsea. Samtidig kan jeg ikke vente med å møte mitt nye lag og konkurrere i den mest spennende ligaen i fotball. Jeg er takknemlig for å være en del av Chelsea-familien - det føles fantastisk, sier Tuchel.

Ansettelsen kommer ikke som noen stor overraskelse ettersom flere medier i både Tyskland og England allerede har meldt at det var ventet at Tuchel ville få jobben.

Tyskeren har tidligere vært trener for storklubber som Borussia Dortmund og Paris Saint-Germain.

Til tross for å ha ledet PSG til seriegull, cupgull og Champions League-finalen i 2019/20-seseongen, fikk Tuchel sparken av PSG i desember da klubben bestemte seg for å ansette Mauricio Pochettino.

Han slipper imidlertid å gå lenge arbeidsledig og skal nå prøve lykken i Premier League og London.

Der tar han over et Chelsea-lag som har slitt den siste tiden.

Laget befinner seg på 9. plass - 11 poeng bak serieleder Manchester United.

