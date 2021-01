Markeng hopper av verdenscupen

Kneproblemer gjør at Thomas Aasen Markeng tar en pause fra verdenscupen.

Mens resten av landslaget dro direkte fra Lahti til Tyskland og konkurranser i Willingen til helgen, ble det hjemreise for Markeng.

– Vi sender Markeng hjem etter god dialog mellom laglege Guri Ekås, Thomas og meg. Det er viktig å sørge for at han kneet hans blir vant til belastningen, sier landslagssjef Alexander Stöckl i en pressemelding.

Markeng gjorde nylig comeback på øverste nivå etter å ha vært ute i 13 måneder etter at han pådro seg en korsbåndskade før jul i 2019.

– Det er fortsatt mange renn igjen og for hans del mange sesonger. Derfor er det avgjørende å høre på kroppen. Han har fått litt hevelse i kneet, noe som for øvrig er vanlig i denne fasen. Og det betyr at Thomas trenger en god fysisk treningsperiode hjemme, sier Stöckl.

Det er uklart om det blir hentet inn erstatter for hopperen fra Lensbygda.

