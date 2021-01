Møller Dæhli klar for Nürnberg

Nordmannen drar på lån ut sesongen.

Den tyske Bundesliga 2-klubben Nürnberg bekrefter at de har sikret Mats Møller Dæhli på lån frem til juni. Klubben har også sikret seg opsjon på kjøp.

Nürnberg låner Dæhli fra belgiske Genk hvor det har blitt lite spilletid for nordmannen denne sesongen.

Dæhli returnerer til Tyskland hvor han tidligere har spilt for både SC Freiburg og St. Pauli.

- Vi signerer en spiller som har masse erfaring fra andredivisjon. I tillegg til at han var populær blant fansen i St. Pauli, så var han også en som presterte godt, sier styremedlem Dieter Hecking i en uttalelse.

Nürnberg-ledelsen gleder seg over at Dæhli signerte for dem til tross for interesse fra andre klubber.

Nürnberg befinner seg for øyeblikket på 12. plass i 2. Bundesliga.

