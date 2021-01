Amerikansk fotball-lag har kjøpt seg stort opp i denne Premier League-klubben

NFL-laget San Francisco 49ers investerer 50 millioner pund i Leeds. Nå tror klubbformann Andrea Radrizzani at de kan utfordre topp seks-lagene i Premier League.

Leeds United bekreftet mandag at det amerikanske fotball-laget San Francisco 49ers har kjøpt seg ytterlige opp i Elland Road-laget og eier nå 37 prosent av den gamle storheten fra Yorkshire.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Det har en stund vært spekulert i om NFL-laget ville øke investeringen i Premier League-klubben fra de 15 prosentene de tok over i 2018. Nå er det klart at amerikanerne går inn med ytterligere 50 millioner pund i Premier League-klubben. Som en del av avtalen blir 49ers Enterprises-president Paraag Marathe viseformann i Leeds United. Han var allerede styremedlem, men blir nå mer involvert i den daglige driften av Premier League-klubben.

At Leeds vinner mot Newcastle tirsdag gir 1,85 i odds.

- Vi har en tre- til femårsplan for å komme opp på det nivået vi sikter mot, og ved å holde oss i Premier League i noen år vil vi kunne renovere stadionanlegget, og det kan være symbolet på ambisjonene våre, sa majoritetseier og styreleder Andrea Radrizzani i et intervju med The Times.

- Klarer vi å holde oss i Premier League, så vil vi om to til tre år kunne være blant de to-tre klubbene som utfordrer topp seks-lagene, la han til.

- 49ers Enterprises har delt visjonen til Andrea om å skape en toppklubb i verdens beste liga, og opplevelsen av de siste tre sesongene har vært mer spennende enn vi noen gang kunne ha forestilt oss, kommenterte Paraag Marathe til Daily Mail.

- Andrea og hans talentfulle medarbeidere har gjort en stor jobb med å få Leeds United tilbake til Premier League, og vi ser frem til ta en større rolle for å bidra til at klubben klatrer på tabellen neste år og i fremtiden, la han til.

Akkurat som Leeds, har også 49ers vært gjennom flere oppturer og nedturer de siste sesongene, men sist sesong tok de seg til Super Bowl etter ikke å ha vært i playoffen siden 2014.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

- 49-ers er en av de største klubbene i NFL, et av de mest kjente klubbnavnene i verden. Det er akkurat det samme med Leeds United.

- Leeds rykket opp til Premier League før denne sesongen, og vi kjemper med nebb og klør for å beholde plassen, men en ting som er udiskutabelt er at vi allerede er en av de mest populære klubbene i Premier League, og det er veldig likt med 49ers.

Newcastle - Leeds (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,70 (spillestopp tirsdag kl. 18.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Newcastle-manager opplever en defensive krise. Han mangler tre av fire midtstoppere før tirsdagens kamp mot Leeds.

Det er dårlige nyheter for et Newcastle-lag som tapte 2-5 på Elland Road i det omvendte oppgjøret. Tirsdag skal Leeds forsøke å vinne to ligakamper på rad mot Newcastle for første gang siden 1975-1976-sesongen.

Vi tror de klarer det.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Fire tap på rad

Newcastle er helt ute av form. De er uten seier i de åtte siste kampene, hvorav seks av kampene har endt med tap. The Magpies har tapt de fire siste kampene, noe som er den lengste tapsrekken i Premier League, men de ligger fortsatt syv poeng over nedrykksstreken.

Newcastle har kun vunnet tre av de siste 13 kampene på St. James' Park. Fire av kampene har endt uavgjort, og de har tapt seks.

Newcastle-vingen Allan Saint-Maximin gjorde comeback som innbytter i helgen, men det er usikkert om han er frisk nok etter å ha vært rammet av covid-19.

Javier Manquillo er usikker, mens Federico Fernandez, Ciaran Clark og Paul Dummett er fortsatt ute.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Bruce går på sitt første Leeds-tap

Leeds er i likhet med Newcastle inne i en dårlig periode. De har tapt tre kamper på rad i alle turneringer.

Men Marcelo Bielsas lag har scoret i åtte av ni bortekamper i ligaen denne sesongen, og vi tror et offensivt Yorkshire-lag kan lage problemer for

Leeds får tilbake førstekeeper Illan Meslier, men Yorkshire-laget må klare seg uten Robin Koch og Gaetano Berardi. Diego Llorente er heller ikke friskmeldt.

Steve Bruce har aldri tapt en hjemmekamp i ligaen mot Leeds som manager. Han har fem seire og to uavgjorte, men vi tror det første tapet kommer tirsdag.

Fem av Leeds' syv ligaseire har kommet mot lag under dem på tabellen, og vi tror de tar tre nye poeng i tirsdagens kamp.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset