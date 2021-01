Donald Trump hetset i viralt flystunt

- Din patetiske taper, kom deg hjem til Moskva.

NEW YORK (Nettavisen): Den avgåtte president Donald Trump fikk ingen hjertelig velkomst da han kom hjem til Florida fra denne piloten og dens oppdragsgivere.

Se video av flystuntet her:

Videoer av flyet som i helgen fløy over området nær Trumps golf resort Mar-a-Lago, der Donald Trump nå oppholder seg, spres nå i sosiale medier og skaper overskrifter i USA.

«Trump Verste President Noensinne»

På bannerne som blafret i vinden bak flyet, sto det blant annet «Trump Verste President Noensinne», og «Trump Din Patetiske Taper, Kom Deg Hjem Til Moskva».

Ifølge Business Insider og TMZ er det fortsatt uklart hvem som sto bak stuntet i helgen.

Flere amerikanske medier skriver at Donald Trump ble observert spillende golf på Mar-a-Lago i helgen Men det er likevel uklart om han fikk med seg fly stuntet eller ikke.

- Mange har gitt opp Mar-a-Lago

Forfatteren Laurence Leamer uttaler til CNBC i helgen at Mar-a-Lago er blitt «et trist sted» etter at Trump kom tilbake dit på onsdag.

Fra før av er det kjent at noen av naboene til Mar-a-Lago har forsøkt å forhindre at Trump flytter tilbake, men forfatteren sier nå at flere av gjestene på stedet ikke ønsker å ha noe med Trump gjøre.

- Jeg har snakket med en haug med folk de siste par dagene. Mange har gitt opp Mar-a-Lago, sier forfatteren av boken «Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump's Presidential Palace,» til CNBC.

- De vil ikke ha noe med Donald Trump å gjøre. Mange av medlemmene, de drar ikke dit veldig ofte fordi det er et veldig ubehagelig sted.

- Det er et trist sted for Trump å henge. Det er ikke hva det var, sier forfatteren.

- De går bort fra ham. Selv her, liker ikke folk ham, sier Laurence Leamer.

Kjempeinvestering for Trump

President Donald Trump kjøpte Mar-a-Lago i 1985 for rundt ti millioner dollar, eller rundt 90 millioner norske kroner. I dag er anlegget verd rundt 160 millioner dollar, eller rundt 1,4 milliarder norske kroner, ifølge Forbes.

Washington Post har tidligere skrevet at Trump besøkt Mar-a-Lago rundt 30 ganger mens han var president, og at han har tilbrakt minst 130 døgn på stedet.

Ifølge Daily Mail har Trump tidligere vært i konflikt med kommunen flere ganger i forbindelse med Mar-a-Lago. Han har blant annet vært i konflikt med Palm Beach fordi han ikke fikk tillatelse til å bygge en havn ved Mar-a-Lago. Han har også saksøkt Palm Beach på grunn av flystøy knyttet til flyplassen som ligger like ved anlegget.

Koster 200.000 dollar i året

Etter å ha kjøpt anlegget, konverterte Trump bygget om til en klubb i 1995. I 2019 dro anlegget inn 21,4 millioner dollar, i underkant av 190 millioner norske kroner. Anlegget har 118 rom og det koster 200.000 dollar i året for klubbmedlemmer å ha tilgang til stedet.

Ifølge Daily Mail kostet det bare 100.000 dollar i året før Trump ble president. Det er uklart hvor mange medlemmer klubben har, men den har ikke tillatelse til å ha mer enn 500 medlemmer.

