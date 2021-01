Ungarn sparte fire av sine beste spillere og ga langt på vei Spania seieren med 36-28 i håndball-VM. Spanjolene møter Norge i kvartfinalen onsdag.

– Det er et av de tøffeste lagene vi kunne fått. Vi kunne ikke bedt om så mye bedre motstand, men slik er det ofte i en kvartfinale i VM, sa Christian O'Sullivan.

Ungarn spiller mot Frankrike samme dag. Ungarerne valgte å ikke satse på gruppeseier i særlig grad. De sendte førstekeeper Roland Mikler på tribunen sammen med tre av de beste utespillerne. Kvartetten fikk hvile.

Da gikk det som det måtte. Spania ledet hele 21-14 ved pause.

Norge støter på EM-tittelforsvareren (vant både i 2018 og 2020) i kvartfinalen, og det blir en meget vrien oppgave for de norske gutta. Spania har sett stabilt meget gode ut etter åpningskampen og rår over et komplett lag.

Ustoppelig

Spania står med seier over Norge i de 18 siste møtene siden 1997, men det har vært jevnt noen ganger de siste årene.

Ingen av de norske spillerne har slått spanjolene i seniorlandskamp, selv ikke veteranen Bjarte Myrhol (38).

En uavgjort er det beste utfallet etter åtte forsøk. Men med tanke på mål har Spania vært bra for ham de fire siste kampene: Det er blitt 31 Myrhol-scoringer i den perioden.

Verken Spania og Norge bor på Marriott Zamalek-hotellet før kampen. Der har en rekke lag får syke spillere med oppkast og diaré.

Dette er kvartfinaleoppsettet i VM. Alle kamper spilles onsdag:

1: Norge – Spania

2: Danmark – Egypt

3: Frankrike – Ungarn

4: Sverige – Argentina/Qatar/Kroatia

Semifinaler: 1/2 og 3/4.

Vertsnasjonen har vunnet tre av de fire siste VM-sluttspillene for menn: 2013 Spania, 2017 Frankrike og 2019 Danmark.

Norge tapte finalen i de to siste utgavene.

(©NTB)

