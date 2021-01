Nye avsløringer: Hevder Lampard havnet på kant med Chelseas «jernkvinne»

Et anspent forhold mellom Frank Lampard og Marina Granovskaia endte til slutt med at førstnevnte fikk sparken.

Mandag sprakk nyheten om at Frank Lampard er ferdig som hovedtrener i klubben, og tyske Thomas Tuchel skal allerede være enig om å ta over London-klubben.

Det skal nemlig ha ulmet lenge på Stamford Bridge i det som utviklet seg til å bli et betent forhold mellom Lampard og klubbens sportsdirektør Marina Granovskaia, som har kallenavnet «jernkvinnen».

Daily Mail, Sky Sports og The Athletic skriver alle at Lampard ikke engang fikk si adjø til spillerne mandag, og The Athletic skriver også i detalj om hvordan klubblegenden til slutt havnet på kant med Granovskaia og andre i klubbledelsen.

Spesielt to spillere skal ha vært et samtaleemne mellom Lampard og klubbledelsen, noe som gjorde at forholdet skal ha surnet ytterligere:

Kepa Arrizabalaga og Declan Rice.

Forsøkte å få midler til å hente Rice

Førstnevnte slet etter rekordovergangen til London-klubben, og Lampard valgte å benke spanjolen mot slutten av forrige sesong etter at burvokteren hadde gjort en rekke tabber.

Kepa skal ha vært misfornøyd med hvordan Lampard håndterte situasjonen, og personer oppover i klubbhierarkiet mente også at den tidligere midtbanespilleren burde ha lagt en hånd rundt Kepa fremfor å fryse ham helt ut av laget og be om midler til en erstatter.

The Athletic skriver videre at det heller endte med at Granovskaia og klubbens tekniske rådgiver Petr Cech forsøkte å hjelpe Kepa med å finne tilbake selvtilliten.

Etter at Lampard over tid hadde bedt om penger til å signere en ny keeper, fikk klubben omsider tak i Edouard Mendy. Samtidig skal den avtroppende hovedtereneren ha ytret et klart og gjentakende ønske om å hente Declan Rice fra West Ham.

Lampard skal gjentatte ganger ha forsøke å presse gjennom at klubben bør sette av midler til å hente midtbanespilleren, men flere lederskikkelser i klubben skal ha vært skeptisk til å betale over 70 millioner pund for en spiller som ble sluppet gratis fra klubben som tenåring.

Granovskaia skal ikke ha vist vilje til å signere verken Rice eller Burnleys James Tarkowski etter Lampards ønske, og når resultatene denne sesongen begynte å butte imot var det ingen vei tilbake for klubblegenden.

0-2-tapet mot Leicester forrige uke skal ha vært spikeren i kista for Lampard, og 3-1-seieren mot Luton i FA-cupen hjalp lite.

Sky Sports skriver at Lampard mandag morgen fikk beskjed av klubbeier Roman Abramovitch om å stille på et møte klokken ni om morgenen.

Rundt møtebordet skal nettopp Granovskaia og klubbens styreleder Bruce Buck ha vært.

Der skal de ha gitt den nådeløse beskjeden, og Lampard fikk ikke en gang lov til å si farvel til spillerne før han måtte pakke sakene og forlate klubbens treningsanlegg, ifølge flere engelske rapporter.

Lampard: - Det har vært et privilegium

Sent mandag kveld brøt også hovedpersonen selv stillheten, da han i et innlegg på Instagram takket alle i og rundt klubben.

- Det har vært et stort privilegium og en stor ære å lede Chelsea, en klubb som har vært en stor del av livet mitt så langt, innleder Lampard med, før han takker klubbens supportere.

Han legger samtidig til at han er stolt over prestasjonene han oppnådde med klubben, og over akademispillerne som har slått igjennom på førstelaget.

Avslutningsvis uttrykker han skuffelse over ikke å ha fått tid til å ta klubben videre framover denne sesongen, før han til slutt takker styret i klubben.

- Jeg vil takke MR. Abramovitch, styret, spillerne, mitt trenerapparat og alle i klubben for deres harde arbeid og dedikasjon, spesielt i disse utfordrende tider, skriver han.

