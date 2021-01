Bekreftet: Amor Layouni klar for Vålerenga

Det bekrefter Oslo-klubben mandag.

Nettavisen møtte Layouni tidligere mandag:

Kantspilleren kommer fra egyptisk fotball, og har signert en treårskontrakt med Vålerenga, skriver klubben i en melding mandag.

Nettavisen møtte svensk-tunisieren på flyplassen etter at han ankom Sverige, men 28-åringen ville ikke bekrefte at han var på vei til Vålerenga.

Noen timer senere kom imidlertid bekreftelsen, og VIF avslører at den tidligere Glimt-spilleren skal ikle seg draktnummer 11 kommende sesong.

- Det har vært en lang prosess for å få dette til, men vi har hatt et godt samarbeid med både spiller og agent hele veien. Amor hadde et stort ønske om å komme til oss nå, og vi er selvfølgelig veldig fornøyd med å endelig ha han på plass, sier Jørgen Ingebrigtsen, sportssjef i VIF.

Hovedtrener Dag-Eilev Fagermo sier de har kikket på Layouni over lengre tid.

- Han har en enorm kraft, er hurtig og passer perfekt inn som kantspiller i vårt 4-3-3-system. Vi vet godt hva vi får etter å ha scoutet Amor i lang tid. og er naturligvis meget godt fornøyd med at avtalen nå er i boks.

