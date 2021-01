OUS-laboratorium klar til å sekvensere virusprøver for FHI

Det er inngått en avtale mellom Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus om virussekvensering, melder NRK.

FHI tok kontakt med OUS-laboratoriet ved Ullevål sykehus den første uken i januar. Etter utbruddet i Nordre Follo er det inngått en avtale, ifølge kanalen.

Leder for OUS-laboratoriet, professor Dag Undlien, sier at laboratoriet er klare for å sekvensere for FHI.

– Om vi tyner den kraftigste maskinen vi har, kan vi sekvensere 800 prøver om dagen. Vi tror det kan ta mellom tre og fem dager fra vi mottar prøven til resultatet er klart, sier han til NRK.

FHI har fått kritikk for at sekvenseringen av virusprøver har gått tregt i Norge sammenlignet med blant annet Danmark. FHI brukte 13 dager på å analysere det muterte viruset fra Nordre Follo.

