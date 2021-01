- AstraZeneca-vaksinen godkjennes ikke for de over 65 år

Beskyttelseseffekten skal være svært lav, hevder flere tyske medier.

Norge har tidligere sagt at vaksineleveransene fra AstraZeneca vil øke tempoet betraktelig i vaksineringen av den norske befolkningen, men nå kommer tyske medier med en nedslående beskjed. De skriver at EU-kommisjonen har bestemt seg for å ikke godkjenne vaksinen til bruk for alle over 65 år, ifølge den svenske avisen Expressen.

Les også: Vanvittige tall i vaksine-økonomien: Ett selskap leder kappløpet klart

Den tyske avisen Handelsblatt hevder å sitte på opplysninger fra tyske regjeringsmedlemmer, som har fortalt at AstraZeneca-vaksinen ikke har en beskyttelseseffekt på over åtte prosent for personer over 65 år. Tyske Bild skriver at beskyttelseseffekten for samme aldersgruppe er i nærheten av ti prosent, gjengitt av Expressen.

Oslos byrådsleder har gitt klar beskjed til regjeringen om Norges vaksineplan:

Tilbakeviser opplysningene

Den svenske avisen har sent mandag kveld fått et tilsvar fra svensk-britiske AstraZeneca, som tilbakeviser påstandene om lav beskyttelse på det sterkeste.

«Opplysninger om at effekten av AstraZeneca/Oxford-vaksinen er så lav som åtte prosent hos voksne over 65 år, er helt feil... I november publiserte vi data i The Lancet som viste at eldre voksne viste et sterkt immunforsvar på vaksinen, der 100 prosent av de eldre voksne genererte spesifikke antistoffer etter den andre dosen», skriver pressesjef Christina Malmberg Hägerstrand til Expressen.

Fakta om Astra Zeneca- og Oxford-vaksinen Vaksinen ChAdOx1 nCoV-2019, utviklet av Universitetet i Oxford i samarbeid med AstraZeneca * Gir beskyttelse mot covid-19 i 70 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger. En mindre omfattende analyse, av 3.000 personer, tyder på 90 prosent beskyttelse når man først får en halv dose og så en hel dose, men dette må undersøkes nærmere. * Tas i to doser, med fire ukers mellomrom. * Langt billigere og lettere å oppbevare enn de to andre vaksinene. Kan oppbevares i vanlig kjøleskap. Koster rundt 35 kroner per dose, ifølge selskapet. Kilde: NTB

Har stilt spørsmåltegn tidligere



Ifølge Handelsblatt skal det tyske helsedepartementet undersøke umiddelbart om de må endre på prioriteringen av vaksine-rekkefølgen. Der Spiegel opplyser at det har blitt stilt spørsmålstegn over effekten hos de eldre tidligere, siden AstraZeneca skal ha hatt en lav representasjon av eldre testpersoner i sine fase 3-studier.

Det svensk-britiske selskapet er allerede fra før under sterkt presse fra EU. Nylig sa EUs helsekomissær Stella Kyriakides følgende:

- EU ønsker å få vite nøyaktig hvor mange doser som er produsert hittil av AstraZeneca, hvor de er produsert, om de er levert, og hvem de er levert til.

Les også: Advarer om at ungdom kan gi blaffen i korona-tiltak: - Skam for oss voksne å oppføre oss sånn

EU-president Charles Michel har heller ikke sittet stille i båten, og truet nylig AstraZeneca med rettslige konsekvenser, hvis de ikke får opp farten.

- Vi forventer at kontraktene som er bekreftet av farmasiselskapene, blir oppfylt, sa Michel til den franske radiokanalen Europe 1.

1 million færre doser

AstraZenecas angivelige ineffektivitet går også utover Norge.

- Helse- og omsorgsdepartementet fikk i kveld informasjon fra AstraZeneca om at vi får betydelig færre doser i første kvartal enn det tidligere prognoser tilsa. Dette vil gjelde for hele Europa, fortalte helseminister Bent Høie til NTB.

Det har blitt kjent at den britiske vaksineprodusenten har leveringsproblemer i Europa. Ifølge Reuters kuttes leveransene til kontinentet med 60 prosent i første kvartal.

FHI har tidligere bekreftet at Norge ville få 1,12 millioner doser i februar, men det tallet vil nå bli kraftig redusert.

Les også: 1 million færre doser av AstraZeneca-vaksinen til Norge enn ventet i første kvartal

- Vi jobber nå med å avklare konkret antall doser, men vi forventer å motta i underkant av 200.000 doser i løpet av februar, med ytterligere leveranser i mars og framover, sa Høie, som altså er en 1 million doser færre enn forventet.

- Dette er selvsagt svært beklagelig, men viser det vi hele tiden har sagt, at det kan oppstå forsinkelser som følge av problemer underveis, blant annet med produksjon og distribusjon, la han til.

Slår alarm

Dette har også fått FHI til å slå alarm om vaksineplanen.

- Det får betydelige konsekvenser. Dersom vaksinen hadde blitt godkjent i slutten av januar og vi hadde fått 1,12 millioner doser i midten av februar, var planen at landets kommuner skulle kunne gi første dose til rundt en femtedel av byens befolkning i løpet av to-tre uker i februar-mars. De etterfølgende ukene vil vi ha fått nok doser til andredosen for disse. Nå er den planen gått i vasken, skrev FHI-overlege Preben Aavitsland nylig i en e-post til DN.

Les også: FHI-overlege slår alarm om vaksineplanen: – En gedigen skuffelse

Det er foreløpig to ulike vaksiner som har kommet til Norge. Den første er Pfizer-BioNTech-vaksinen. Den andre er Moderna-vaksinen.

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk