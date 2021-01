Kraftig fall på børsene i Asia

Asiatiske børser med knallrøde tall tirsdag.

Verst er det på børsen i Hongkong der hovedindeksen Hang Seng er ned over to prosent, nærmere bestemt 2,52 prosent når det gjenstår litt over to timers handel.

I Kina er de to nøkkelbørsene Shanghai og Shenzhen ned henholdsvis 1,53 prosent og 2,29 prosent - her gjenstår to timer av handelen.

Stemningen er heller ikke god i Seoul, der hovedindeksen Kospi er ned 2,14 prosent like før stengetid. Mandag kom tall som viste at Sør-Koreas økonomi krympet med en prosent i 2020 etter at det tidligere på høsten lå an til vekst. Det er første gang økonomien i landet krymper på over to tiår.

Les også: Aksjen doblet i rekordfart og kan nå dobles igjen

Asias viktigste børs er Tokyo-børsen. Her er hovedindeksen Nikkei 225 ned 0,96 prosent like før endt handelsdag.

Singapores hovedindeks Straits Times er i skrivende stund ned 1,22 prosent - her gjenstår 2,5 timers handel.

Børsene i India og Australia var stengt tirsdag grunnet nasjonale fridager.

Fallet tirsdag i Asia skyldes usikkerhet rundt forsinket vaksine-utrulling i mange land samt usikkerhet rundt USAs kommende hjelpepakke, følge Marketwatch.

Les mer Enormt bitcoin-fall: Investorlegende kommer med kraftig advarsel

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk