Manchester United med kraftig inntektsfall

Røde tall for Manchester United.

Den 24. utgaven av «Football Money League» har blitt publisert av Deloitte. Listen viser hvilke fotballklubber som har hatt mest inntekter i 19/20-sesongen.

Ingen på listen har hatt et høyere inntektsfall enn Manchester United, viser tallene. Etter 711,5 millioner euro i inntekter i 18/19-sesongen fikk de rødkledde bare inn 580,4 millioner euro i forrige sesong. Dermed faller de også fra 3. til 4. plass, forbigått av Bayern München.

Ifølge Deloitte utgjør mindre TV-inntekter nærmere 86 prosent av tapet, i tillegg til at klubben ikke deltok i Champions League og ble rammet av koronaviruset og tomme tribuner i sommer.

Inn på topp 5 finner man Liverpool, ifølge Sky Sports for første gang på nesten 20 år. Også seriemesterne måtte spille for tomme tribuner på Anfield i sommer, men opplevde ikke et like stort inntektsfall sammenlignet med andre klubber. Etter å ha tjent 604,7 millioner euro i 18/19-sesongen fikk Klopp og hans menn inn 558,6 millioner euro i fjor.

I år som i fjor er det Barcelona som topper listen, med 715,1 millioner euro, bare 0,2 millioner foran Real Madrid.

Her er hele listen (18/19-inntektene i parentes):

FC Barcelona €715,1m (840,8) Real Madrid €714,9m (757,3) Bayern München €634,1m (660,1) Manchester United €580,4m (711,5) Liverpool €558,6m (604,7) Manchester City €549,2m (610,6) Paris Saint-Germain €540,6m (635,9) Chelsea €469,7m (513,1) Tottenham Hotspur €445,7m (521,1) Juventus €397,9m (459,7) Arsenal €388,0m (445,2) Borussia Dortmund €365,7m (371,7) Atlético Madrid €331,8m (367,6) Inter Milan €291,5m (364,6) FC Zenit €236,5m (180,4) Schalke 04 €222,8m (324,8) Everton €212,0m (210,5) Lyon €180,7m (220,9) SSC Napoli €176,3m (207,4) Eintracht Frankfurt €174,0m (182,2)

West Ham og Roma har falt ut av topp 20.

