Nordre Follo holder ny pressekonferanse

Nordre Follo kommune med ny informasjon om utbruddet med mutert koronavirus.

Nordre Follo kommune har varslet pressekonferanse med ny informasjon om det pågående smitteutbruddet klokka 10.00. Pressekonferansen gjennomføres digitalt.

Follo kommune har per tirsdag fått 249 prøvesvar, og det er konstatert 65 positive prøver. Det gjenstår fortsatt å få svar på cirka 150 prøver.

Ordføreren opplyste tirsdag at det er konstatert smitte på nye kommunale virksomheter. Det gjelder Langhus helsestasjon og Kolbotn skole.

Det kommer i tillegg til de man allerede kjenner til ved Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage.

- Smitten er flere steder i vår kommune. Vi forventer ikke å finne ett felles utbrudd. Vi jobber på spreng med smittesporing for å kartlegge hvert enkelt tilfelle, uttalte kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen på pressekonferansen.

- Det at smitten ble oppdaget på sykehjemmet behøver ikke bety at den startet der. Det tror vi kanskje ikke. Det kan være flere inngangsporter, sa kommuneoverlegen på spørsmål fra pressen.

- Har noen av de smittede hatt behov for sykehusinnleggelse? spurte Nettavisen på pressekonferansen. Fra før er det kjent at utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter førte til at to personer der døde med det muterte viruset.

- En av de som ble smittet ved Langhus bo- og servicesenter ble innlagt på sykehus og gikk bort der. Det var også derfor Ahus ble varslet om denne virusvarianten. Seks av de tolv som ble smittet der er gått bort dessverre, svarte kommuneoverlegen og sa at høy dødelighet der dessverre er som forventet.

- Meg bekjent ser vi ikke noe økt sykelighet eller dødelighet ved dette viruset, sier kommuneoverlegen.

Kommunen har gjennomført full nedstengning etter at det ble oppdaget utbrudd med den engelske koronavirusvarianten. Tiltakene gjelder i første omgang til 31. januar.

Ingen av funnene av mutert koronavirus i Oslo kan spores til utbruddet i Nordre Follo, ifølge VG.

Det var mandag kommet svaret på 250 prøver, og det var oppdaget 65 tilfeller av den engelske virusvarianten så langt i Nordre Follo.

