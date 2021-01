Regjeringen med siste oppdatering om mutantviruset

Orienterer om koronasituasjonen tirsdag ettermiddag.

MARMORSALEN, OSLO (Nettavisen): – Nå orker jeg ikke mer. Det er jeg sikker på at mange har sagt de siste dagene, eller de har i det minste tenkt det. Det nye året var så vidt i gang da beskjeden kom: smitten var på vei opp. Tiltakene var tøffe, men folk stilte opp, innledet helseminister Bent Høie på tirsdagens pressekonferanse.

Høie presiserer at de tiltakene som er satt i Oslo-regionen nå, ikke er ment som langvarige tiltak.

–Smitten er på vei ned. Erfaringen vår tilsier at neste steg nå er å se på hvilke lettelser som kan innføres.

– Vi regner med å ha bedre kontroll på situasjonen i løpet av ikke mange dager, sier Høie.

De strenge innreisereglene har trolig bidratt til at Norge ikke har store utbrudd av den engelske mutasjonsvarianten, mener Høie.

Han sier at det fortsatt er mulig å slå ned på den nye varianten, men at det også er mulig at vi kan havne i en situasjon hvor utbruddet er så stort at det ikke er mulig.

–Da handler det om å beholde kontrollen, men det vil kreve strenge nasjonale tiltak, sier Høie, og fortsetter:

–Jeg tror ikke vi kan eliminere denne varianten, men vi kan slå den ned.

Høie minner om at vi har en synkende smittetrend i Norge, takket være folkets forsprang. Men han legger ikke skjul på at tiden som kommer vil bli krevende.

–Men for hver dag som går blir det varmere og lysere. Det betyr at vi trives bedre, og at viruset ikke trives like bra. For hver dag som går, så nærmer vi oss hverdagen vi forlot 12. mars i fjor, sier Høie.

Vil fortsette å sette elevene først

Kunnskapsminister Guri Melby startet med å rose både elever og foresatte som holder ut i denne tøffe tiden, og gjentok at regjeringen vil fortsette å sette elevene først.

–Regjeringens mål er hele tiden å skjerme barn og unge så mye som mulig. Samtidig må vi jobbe for å nedkjempe viruset, og det er vanskelig, sier Melby.

Helsedirektør Bjørn Gullvåg takker barn og unge som står i pandemien hver dag.

– Jeg kan dessverre ikke love dere et bestemt tidspunkt dette tar slutt, men jeg kan love at tiltakene vi har nå bidrar til at dette går mot slutten. Dagen vil komme da dere kan være ungdom som er nære de dere er glad i, uten fargekoder på skolen, sier Gullvåg.

