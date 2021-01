Frp vil utvide åpningstidene på Vinmonopolet for å begrense smitte

Fremskrittspartiet vil utvide åpningstidene på Vinmonopolet og gjøre det enklere å bestille polvarer på nett. Det vil redusere smittepresset, mener partiet.

– Bedre spredning av kunder på butikkene vil forsterke effekten av de andre smitteverntiltakene og ikke stå i motstrid til dem, mener helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Hun viser til at smitteverntiltak i butikkene gjør at mange må stå i lang kø før de får slippe inn. Køene kan fjernes ved å utvide åpningstidene, mener hun.

– Jeg håper også regjeringen vil bidra til å gjøre det enklere for folk å bestille polvarer fra Vinmonopolets nettsider. Den sære norske regelen om at disse varene ikke kan hentes ut utenfor Vinmonopolets åpningstider må bort. En slik forenkling vil trolig bidra til at færre stimer seg i polkøene, og at flere handler varene sine over nett, mener Bruun-Gundersen.

Frp slår fast i sitt partiprogram at de vil oppheve ordningen med monopol på salg av alkohol.

