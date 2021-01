6 ting som gjør koronadagene bedre

Det sosiale livet er kanskje redusert, og hverdagen litt kjedeligere. Vi har funnet 6 ting som gjør dagen bedre.

Er du lei? Vi kjenner følelsen. Enten det er hjemmekontor, eller tiltak som du egentlig ikke skjønner.

Uansett hvorfor, så kan hver dag være litt gøyere om man bare vrir hodet litt. Eller får tak i de tingene som kan redde hverdagen.

Vi skal helst møtes utendørs, og hvem vet hvordan EM blir? Men hva om EM i fotball blir med et gigantisk utendørs projektorlerret i hagen? Eller om du tar litt Premier League? Sender ungene ut for å se på YouTube? 144 tommer er størrelsen. Opplåsbar er greia. Genialt.

Et godt vinskap, med eller uten lås er løsningen. Husk at du også kan bestille varer fra Vinmonopolet på nettet!

Det finnes Lego, og så finnes det sett som dette. Store, avanserte sett.

Det er greit med ny sofa og alt det der, men hva med et skikkelig moderne hjem? Med smarte låser og alt annet? Så kan du le av den Rema-reklamen...

Hva med å lage skikkelig digg pizza utendørs? Den utendørs pizzaovnen er en storselger i Norge, og du kan lese mer om den her.

Spaet er kanskje stengt, eller så er det så mange regler at du knapt klarer å se opp eller ned. Løsningen? Litt mer spa hjemme. Sjekk guiden vår her, eller bare gå rett for puten som gjør badekaret litt mer behagelig.

