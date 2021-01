Soucek-dobbel da West Ham klatret til fjerdeplass

Tomás Soucek vendte kampen med to mål da West Ham slo Crystal Palace 3-2 i tirsdagens byderby og klatret forbi Liverpool til fjerdeplass i Premier League.

Samtidig bidro Raphinha med mål og assist da Leeds brøt sin tapsrekke med 2-1-seier borte mot et Newcastle-lag som sliter stadig tyngre i bunnstriden. Jack Harrison ble matchvinner.

Soucek har vært den nest målfarligste spilleren i engelsk eliteserie det siste året, slått bare av Manchester Uniteds Bruno Fernandes. Tirsdag spilte han igjen en hovedrolle for West Ham.

Wilfried Zaha ga Crystal Palace ledelsen før det var spilt tre minutter, men Soucek trengte bare fem minutter på å skape balanse i stillingen. Michail Antonio flikket ballen tilbake fra dødlinja, og tsjekkeren nikket i mål ved nærmeste stolpe.

I det 24. minutt scoret Soucek ledermålet. Aaron Cresswells frispark gikk over Antonio, men ved lengste stolpe brukte Soucek to berøringer for å få ballen i mål.

Sjansesløsing

Det holdt på å bli 3-1 rett fra avspark da Cheikhou Kouyaté serverte ballen til Michail Antonio, men avslutningen gikk i innsiden av stolpen. Soucek hadde en stor sjanse til å fullføre sitt hattrick før pause, mens Antonio fikk nok et stolpetreff.

I stedet var det Craig Dawson som punkterte kampen da han i det 65. minutt slo Gary Cahill i lufta og nikket inn Jarrod Bowens hjørnespark.

Det ble vinnermålet ettersom Michy Batshuayi reduserte i sjette tilleggsminutt.

Leeds-jubel

I Newcastle brøt Leeds sin tre kamper lange tapsrekke ved å påføre hjemmelaget en ny nedtur. Raphinha scoret ledermålet i det 17. minutt etter en fire-mot-to-kontring. Sjansen så ut til å være forspilt da Patrick Bamfords pasning til Rodrigo var litt for hard, men han brasilianeren opp ballen og fant landsmannen Raphinha i midten.

Raphinha hadde også et stolpeskudd før pause, men Newcastle hevet seg i 2. omgang og utlignet etter et stygt balltap av Bamford midt på egen halvdel. Via Jonjo Shelvey og Callum Wilson gikk ballen til Miguel Almirón, som etter scoringen puttet ballen under trøya og kysset den.

Gleden varte bare fire minutter, før Jack Harrison ble spilt fram av Raphinha og skrudde ballen i lengste hjørne med utsiden av venstrefoten.

. Steve Bruces menn presset på for utligning, men lyktes ikke. Kaptein Jamaal Lascelles nikket et hjørnespark i tverrliggeren, mens Shelveys hodestøt ble godt reddet av Illan Meslier.

