Forstår ingenting av regjeringens vaksinestrategi:- Det gjør meg rasende

Langet ut mot helse- og omsorgsministeren.

Nylig kom beskjeden om at Norge får drøye 1 million doser mindre enn antatt i februar og mars, og det får alvorlige konsekvenser for vaksinasjonsprosessen fremover. FHI og regjeringen har allerede fått kritikk for strategien om å fordele vaksinene jevnt utover alle kommuner i Norge, uavhengig av smittetrykk. En av de sterkeste kritikerne, Oslos byrådsleder Raymond Johansen, var invitert til kveldens «Debatten» på NRK.

- Det er rettferdig å prioritere Oslo-området. Er du 75-80 år i Oslo-området er det større sjanse for død. Jeg tror ikke FHIs strategi er klok. På steder det brenner mer, så må det prioriteres, sa byrådslederen til FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm, som også var til stede.

- Rasende

Johansen var imidlertid ikke alene i sine sterke meninger om FHIs og regjeringens vaksinestrategi. Fastlege Kari Lise Jacobsen Eidjar i Legevakt Vest, som er en av de som bistår Oslo kommune i testingen av Oslos innbyggere, hevet stemmen med en gang hun fikk ordet.

- Vi er en privat aktør som hjelper Oslo og Ullensaker. Det som er feil med denne strategien er at vi lener oss på statistikk. Vi står overfor et mutert virus. Vi må sikre all nødevndig helsepersonell i førstelinjen vaksiner først. Dette gjør meg rasende! sa Jacobsen, mens hun rettet et sterkt blikk mot Høie.

- Det er derfor vi har sagt at 20 prosent av vaksinene skal brukes til helsepersonell, men begrensningen er at vi ikke har nok vaksinen, var svaret til Høie.

- Du er enig i at en vaksine til en av dine medarbeidere, er en vaksine mindre til en eldre som kan medføre død?, spurte programleder Fredrik Solvang.

- Dessverre i en situasjon som dette må vi gjøre ganske brutale og vanskelige beslutninger, svarte Eidjar.

Raymond Johansen ble også spurt om han ønsker å prioritere helsepersonell først i vaksinekøen, men der var han ikke enig med Eidjar.

- 20 prosent er det vi får, og det fører vi, var byrådslederens krystallklare svar.

Ønsket en mer logisk forklaring

Johansen sa videre at hans jobb som byrådsleder i Oslo er å argumentere for de som er mest utsatt, og det er de som opplever det høyeste smittetrykket.

- Det kan hende jeg misforstår, men da gjør store deler av Norge det også. Det er veldig viktig at man har en klar, logisk forklaring på hvordan denne vaksinestrategien er, når man ikke prioriterer områder med høyest smitte, selv om man innser at de er i en vanskelig situasjon, sa byrådslederen.

FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm prøvde å forklare noe av logikken.

- Hvis det er veldig høy smitte i en region over veldig lang tid, kan det rettferdiggjøre en regional skjevfordeling. Det skal imidlertid veldig mye til at vi kommer dit i smittenivå i en region, for at det utløser en gevinst med regional skjevfordeling.

