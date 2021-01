Eriksen avgjorde Coppa Italia-thriller da Zlatan og Lukaku røk i tottene på hverandre

Zlatan Ibrahimovic rakk å score, barke sammen med tidligere lagkamerat Romelu Lukaku og bli utvist i et brennhett cupoppgjør.

MILAN - INTER 1-2:

De to spissene var lagkamerater i Manchester United tidligere, men tonen var alt annen enn vennlig under kvartfinale-oppgjøret i Coppa Italia på San Siro tirsdag.

Ibrahimovic markerte seg først etter 31 minutter da han satte inn ledermålet til Stefano Piolis mannskap, og like før pause tok det virkelig fyr i byderbyet.

En situasjon utløste voldsomt raseri fra svensken og Romelu Lukaku, som ble stående panne mot panne mens flere lagkamerater forsøkte å skille de to.

Som følge av folketomme tribuner fanget både kameraene og mikrofonene opp ukvemsordene som ble slengt mellom de to spisstjernene, og Zlatan skal blant ha sagt følgende til sin tidligere lagkamerat.

- Gå og gjør din «voodoo»-dritt, ditt lille esel, sa svensken, ifølge blant andre den anerkjente italienske beIN-sport-reporteren Tancredi Palmeri.

Rasende Lukaku

Svensken sikter sannsynligvis til en hendelse i 2017, da Everton-eier Farhad Moshiri påsto at Lukaku nektet å signere en ny kontrakt med klubben etter at spissens mor angivelig skal ha fått en «voodoo-beskjed», som sa at han burde gå til Chelsea.

Påstandene fikk for øvrig Lukaku til å reagere kraftig den gang, som i sin tid vurderte å gå til juridiske søksmål etter uttalelsen.

Tirsdag ble både han og Zlatan til slutt belønnet med hvert sitt gule kort, før tumultene fortsatte inn i garderoben.

En rasende Lukaku måtte holdes tilbake av flere lagkamerater for ikke å barke sammen med Zlatan igjen, mens ukvemsordene mellom de to haglet.

Fikk rødt kort

Dramatikken var imidlertid langt fra over da lagene hadde gått hvert til sitt i pausen.

Kun 13 minutter ut i den andre omgangen måtte Zlatan tusle i garderoben etter å ha mottatt sitt andre gule kort som følge av å ha vært for sen inne i en takling.

Og vondt ble til verre for svensken da Inter fikk straffespark etter 71 minutter. Romelu Lukaku fikk ansvar fra elleve meter, og dundret straffen i mål via tverrliggeren.

Som om ikke dramatikken var stor nok fra før, måtte kampens kampleder forlate banen like før slutt som følge av en strekk, og i løpet av de to overtidsminuttene skapte Inter flere store muligheter til å ta ledelsen og avansere i cupen.

Milan-keeper Ciprian Tatarusanu sto imidlertid til tider som en levende vegg og reddet ekstraomganger, men til slutt måtte rumeneren kapitulere.

Sju minutter inn i overtiden fikk de blåkledde fra Milano frispark på 18 meter, og Christian Eriksen bøyde ballen på vakkert vis inn i det nærmeste hjørnet til 2-1.

Jens Petter Hauge ble sittende på benken gjennom hele kampen for Milan.

Reklame Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus