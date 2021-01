Chelsea-stjerne hetses i sosiale medier etter at Lampard fikk sparken

Antonio Rudiger får støtte at lagkamerat etter at Chelsea-fans gikk til angrep på tyskeren i sosiale medier.

Etter at Frank Lampard fikk sparken i Chelsea denne uken kunne The Athletic avløre at flere spillere var misfornøyd med mangelen på taktiske instruksjoner og kommunikasjon med spillergruppa.

Les også: Onsdagens Premier League-rykter

Manageren skal ha unnlatt å snakke med enkelte spillere i flere måneder og hans manglende kontakt med spillerne skal ha sjokkert flere Chelsea-stjerner.

Mandag morgen uttalte Danny Murphy på TalkSport at en kilde hadde fortalt ham at Antonio Rudiger og Matteo Kovacic gikk direkte til Chelsea-styret for å klage på Lampard.

Samtidig kom rapporter om at Rudiger hadde havnet i håndgemeng med lagkaptein Cesar Azpilicueta mer enn én gang denne sesongen.

Det er disse rapportene som skal ha fått det til å koke over for den delen av Chelsea-fansen som fremdeles støttet Frank Lampard. Det førte til at Antonio Rudigers Instagram-konto ble overøst med hets.

«Du er skyldig», «Forlat Chelsea,», «skammelige rapporter, ikke ønsket i klubben», «den verste forsvarsspilleren», er noen av kommentarene på Rudigers nyeste Instagram-bilde.

Hetsen fra Chelsea-fansen og ryktene om at Rudiger har skyld i Lampards sparking har fått Tammy Abraham til å ta til sosiale medier for å forsvare lagkameraten.

«Hører noen ville ting om Antonio Rudiger på sosiale medier i dag. Det er bare tull. Toni er en storebror for oss alle», skriver Abraham.

Chelseas nye manager Thomas Tuchel leder laget for første gang mot Wolverhampton tirsdag kveld.

Reklame Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus