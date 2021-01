Hver fjerde som kom til Norge, slapp karantene: - Litt uhyggelig følelse

Opposisjonen mener regjeringen sleper beina etter seg og ikke har kontroll ved grensene.

De siste tre ukene har 134.236 personer reist inn i Norge fra utlandet, enten med fly eller via en av landets grenseoverganger.

Totalt foretok disse personene 157.702 reiser, og i 35.954 av reisene slapp de reisende karantene, viser ferske tall Nettavisen har fått fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det vil si at det ble gjort unntak for karantenereglene i hver fjerde reise.

Reisene ble registrert i perioden fra 5. januar og fram til tirsdag morgen, fra dagen DSB startet registreringen av alle som reiser til Norge for å bedre smittekontrollen.

Johansen: - Uhyggelig følelse

En av dem som reagerer på tallene, er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo, som har advart mot faren for økt importsmitte i Norge.

- Tallene bekrefter den litt uhyggelige følelsen jeg og mange andre går rundt med, at svært mange kommer inn i landet, samtidig som vi mangler kontroll med grensene. Det handler dels om smutthull i regelverket, dels om dårlig praktisering av reglene og dels om manglende kontroll av om regler etterleves, sier Johansen til Nettavisen.

Han mener regjeringen har mye av skylda for situasjonen ved grensene.

- Kanskje er det heller ikke så rart at det blir sånn. Regjeringen har systematisk vært på etterskudd. De brukte hele høsten på å avvise forslagene fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om strengere regler for testing, karantene og grensekontroll, sier Johansen, og hevder regjeringen bare har «latt det skure og gå».

- Jeg tror mange opplever det som et paradoks at samfunnet er stengt ned, samtidig som vi ikke evner å få kontroll på grensene våre. Nå som det er totalt nedstengt her i store deler av østlandsområdet, og vanlige folk må leve med svært strenge restriksjoner, synes jeg det er arrogant at regjeringen lar det skure og gå på flyplassene og grenseovergangene, sier byrådslederen.

Johansen gikk tidligere onsdag ut og ba regjeringen vurdere et flyforbud.

Flest fra Sverige

Flesteparten av de som har reist inn i Norge, kommer fra Sverige. Totalt 51.937 av reisene har blitt foretatt fra vårt naboland de siste tre ukene. Nest flest har det kommet fra Polen, totalt 24.893 reiser er registrert fra det landet.

Deretter kommer Litauen (8630), Danmark (4982), Finland (2777), Tyskland (2578), Storbritannia (2577), Spania (2498), Latvia (2494), Romania (2304), Nederland (1418), Estland (1395), Frankrike (1285), Italia (1063), Portugal (843), USA (807), Russland (713), Tyrkia (583), Slovakia (525), Bulgaria (493), Pakistan (480), Ukraina (457), Serbia (451), Tsjekkia (399), India (399) og Filippinene (372).

De som kommer til Norge og ikke får unntak fra karantenereglene, må som hovedregel i karantene i 10 døgn. Men reisende kan gå ut av karantenen etter sju døgn dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Alle reisende må registrere opplysninger som er nødvendig for å etterleve karanteneplikten, og registrerer reisen selv her. Noen av reisene er registret fram i tid, fordi det er mulig å registrere reisen 72 timer før ankomst.

Disse slipper karantene Her er unntakene som gis fra karantenereglene:

Personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har hatt covid-19. Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Tilsvarende gjelder de som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet. Dette gjelder ikke for personer som ankommer fra Storbritannia eller Sør-Afrika. Personer som pendler mellom Norge og områder i Sverige og Finland i forbindelse med sin daglige jobb. Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner. Personer som skal besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller delta i bisettelse eller begravelse til nærstående.

- Jeg er skuffet

Johansen understreker at Norge er avhengig av arbeidsinnvandring, og at han derfor skjønner hvorfor så mange vil til landet, selv under en pandemi.

- Men jeg skjønner ikke hvorfor arbeidsinnvandrere nærmest skal få et fortrinn. Vi har jo masse norsk arbeidskraft som vil arbeide, men som enten er arbeidsledig, permittert eller lever med strenge regler. Vi burde tatt mer av denne arbeidskraften i bruk, samtidig som vi reduserte arbeidsinnvandringen til det som er strengt nødvendig, sier han, og påpeker:

- Konsekvensen av manglende kontroll er jo at de strenge reglene må vare lenger. Det har store konsekvenser for folks hverdagsliv, men også for næringslivet og for arbeidsledigheten. Arbeidsledighet er tungt for den enkelte, men også ekstremt kostbart for staten og kommunene.

Oslos byrådsleder sier han også er skuffet over Senterpartiet.

- Jeg er fortsatt skuffet over at Senterpartiet ikke har villet gå inn for våre forslag, de kunne jo faktisk sikret flertall i opposisjonen for strengere regler. Hadde dette vært på plass i høst, ville vi hatt mye større sjanse for å lykkes nå i den kritiske situasjonen vi har vært i på nyåret, sier han.

Listhaug: - Mange blir provosert

Tallene får også Frp-nestleder Sylvi Listhaug til å se rødt.

- Jeg tror mange blir provosert over at vi som bor i landet nærmest sitter innesperret hjemme, mens det går en voldsom trafikk over grensene uten at man har kontroll. Jeg mener regjeringen har forsømt kampen mot importsmitte og burde kommet mye raskere i gang, sier Listhaug til Nettavisen.

Hun tror mange i Norge blir provosert av at så mange slipper karantene.

- Klart at en del personer vil jo ha unntak av ulike årsaker, men det er jo veldig mange personer det er snakk om - og vi vet at i flere av landene de kommer fra er smitten svært utbredt. Jeg tror det provoserer veldig mange i dette landet, når vi sitter hjemme under svært strenge restriksjoner og anbefales å nesten ikke gå ut, sier Listhaug.

Frp-nestlederen trekker fram eldre som sitter ensomme og ikke tør å gå ut, barn som er på skolen bare noen få timer om dagen og at mange nå har sittet på hjemmekontor snart i ett år.

- Det har enorme konsekvenser og folk begynner å bli skikkelig slitne. Og da å sitte å se på at importsmitten stiger og at det ikke er tilstrekkelig kontroll, det tror jeg gjør folk opprørte nå, sier hun.

- Konsekvensen er her

Først den 18. januar innførte regjeringen obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Noe Frp hadde krevd en stund.

- Det har gått veldig lang tid uten at man har fått kontroll, og det er den perioden etter nyttår flest har kommet tilbake til Norge. Da det virkelig var viktig å ha dette på plass, så sviktet det, sier Listhaug, og påpeker:

- Konsekvensen er her allerede, for den britiske mutasjonen oppsto ikke i Nordre Follo, men den er importert. Det er ganske skremmende at man ikke har kontroll.

- Men nå er det jo testing av alle på grensene?

- Frp foreslo dette i august i fjor, og følte vi ble litt latterliggjort for det - og det var jo helt unødvendig fikk vi høre. Det burde vært innført i høst. Da hadde vi hatt kontroll nå, sier Listhaug.

- Hvorfor så mange fritak?

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, liker heller ikke det hun ser.

- Tallene viser at regjeringen ikke har prioritert kontroll med importsmitten. Arbeiderpartiet mener vi burde vært igang med obligatorisk testing i kombinasjon med karantene, allerede i høst da flytrafikken begynte øke, sier Kjerkol til Nettavisen, og fortsetter:

- Her har regjeringen slept beina etter seg. «Testplikten» som ble innført fra 2 januar viste seg å være et system med like mange hull som en sveitserost. Først fra forrige mandag, 18. januar, begynte de med obligatorisk testing fra utlandet. Nå ser vi at den britiske mutasjonen er kommet inn og spredt i Norge. Her har de tapt mye tid og dermed bidratt til at utfordringene vokser, sier hun.

Hun er også bekymret for at folk selv kan krysse av på et skjema for at de er fritatt for karantene

- Greit nok at noen unntak må gjelde, men de trenger ikke si noe om hvorfor, eller begrunne det og politiet har ikke sjanse til å følge opp dette og ingen har mulighet for å etterprøve det. Hvorfor er så mange fritatt karantene? Det må regjeringen se på, sier Kjerkol.

Obligatorisk testing

Da obligatorisk testing ble innført ved grensene den 18. januar, påpekte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at Norge nå har et strengt testregime.

- Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sa Høie da det obligatoriske testkravet ble innført.

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra Høie, men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

Smittetallene går ned

Siden uke 1 har smittetallet falt med 53 prosent, viser den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) som ble lansert onsdag. De to siste ukene har det vært en klar nedgang i antall meldte koronatilfeller, ifølge rapporten.

I uke 3 er det så langt meldt om 2180 tilfeller. Det er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med uke 2 og 53 prosent siden uke 1, da det ble meldt om 4.645 tilfeller. R-tallet er nå på 0,6, anslår FHI. R-tallet antyder hvor mange en korona smittet person smitter videre.

Samtidig er det nå 135 tilfeller av den britiske mutasjonen av koronaviruset som er påvist i Norge, som 53 flere enn i tirsdag.

