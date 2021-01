NRK felt i PFU for omstridt Folkeopplysningen-episode

Pressens Faglige Utvalg (PFU) felte onsdag NRK for Folkeopplysningen-episoden «Make Lillestrøm great again».

PFU mener NRK har brutt to punkter i Vær varsom-plakaten: 1.5, om pressens plikt til å beskytte; og 3.10, om falsk identitet.

- Problematisk

Programmet ble vist i november 2019 og klagd inn for PFU av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i juni 2020. Episoden «Make Lillestrøm great again» handler om valgpåvirkning gjennom bruk av falske nyheter og kontoer i sosiale medier på Lillestrøm videregående skole.

PFUs diskusjon rundt saken var langvarig og grundig. Blant annet ble det diskutert om programmets formål var godt nok for å forsvare redaksjonens metodebruk, skriver Medier24.

– Jeg mener det er problematisk å bruke slike metoder. Dette har påvirket førstegangsvelgere til et lokalvalg og er uten tvil skadelig for demokratiet, sa Frode Hansen.

Utvalgsmedlem Øyvind Kvalnes tok dissens mot utvalgets konklusjon.

- Falske nyheter

I sin klage anfører Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) at de mener NRK totalt har brutt fire punkter i Vær Varsom-plakaten.

Blant annet mener organisasjonen at punkt 1.5 om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Klager anfører at manipulasjonen har påvirket velgere i et valgår, og kunne hatt konsekvenser for valgutfallet. De mener også at NRK har brutt punkt 3.2 om kontroll av opplysninger, fordi de bevisst spredte falske nyheter.

NRK ble også klaget inn for brudd på er punkt 3.3, om klare premisser og 3.10 om falsk identitet.

I sitt tilsvar til klagen avviser NRK at de har brutt god presseskikk, skriver Medier24.

Redaksjonen mener det ikke er mulig å svare på om prosjektet fikk konsekvenser for skolevalget eller kommune- og fylkestingvalget.

De mener derimot at prosjektet var viktig for å sette søkelyset på demokrati i praksis. Ifølge mediehuset skulle programmet fremheve kildekritikk, selvstendig tenkning og deltakelse i offentlig debatt.

Når det gjelder det anførte bruddet på punkt 1.5, svarer NRK med at et brudd på dette punktet ville måtte innebære at dem som metodebruken rammer, utsettes for overgrep eller forsømmelser med reelle og negative konsekvenser for dem.

Det mener NRK at metodebruken ikke gjør.

