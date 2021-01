Finansdirektør ber IOC flytte OL til Florida

IOC har blitt bedt om å vurdere å flytte sommerens OL.

Den japanske regjeringen og arrangøren står fast på at sommeren OL i Tokyo vil gå som planlagt, men det er likevel usikkerhet knyttet til arrangementet som følge av koronapandemien.

Nå ber Floridas finansdirektør Jimmy Patronis om at IOC bør vurdere å flytte OL til USA og Florida - også kjent som the «Sunshine State».

Patrois har sendt et brev til IOC-president Thomas Bach der han skriver at det fortsatt er tid til å diskutere mulighetene for et OL i Florida med lokale myndigheter.

Han tilbyr også sin hjelp for å få til en løsning.

I brevet som finansdirektøren har offentliggjort viser han til at Florida har arrangert flere sportsarrangement under pandemien. Patronis trekker blant annet frem UFC-stevner og NBA- og NFL-kamper.

Foreløpig ser det imidlertid ikke ut til at det skal bli aktuelt å flytte leken til Florida.

Til Reuters skriver IOC i en epost at de ikke har mottatt brevet fra Patronis.

IOC viser også til uttalelsen fra forrige fredag der Japans statsminister Yoshihide Suga uttalte at de akter å arrangere lekene i tett samarbeid med Tokyo og IOC.

Også IOC-president Bach har insistert på at planleggingen for OL i Tokyo fortsetter.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto