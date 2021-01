Hjemmeskole-brev fra engelsk rektor går viralt: - Vedlagt er lenke til den utdanningen dere trenger

Brevet starter som «alle andre brev» fra skoler og offentlige instanser, men helt til slutt har denne rektoren noe spesielt på hjertet.

Koronasituasjonen brer om seg som kjent i hele verden, og i England har de måtte kjenne på tøffe tiltak over en lengre periode.

I England er det blant annet innført hjemmeskole for alle aldre, og det er ingen lek.

Med hjemmeskolering bringer følger en rekke utfordrende situasjoner for elever, lærere og foresatte - noe også norske familier har erfaring med fra karantener og nedstengninger. Nå er det den siste gruppen - de foresatte - som virkelig sliter med situasjonen, skal vi tro en nylig publisert melding fra Woodrigde Primary School i London.

Og frustrasjonen må jo få utløp ...

Dette er meldingen som skaper rabalder

London-skolen har altså fått på plass et system som gjør at foreldre kan sende direktemeldinger til lærerne, slik at de kan følge med på undervisningen til barna sine hjemmefra.

- Vi håper denne helt nye tilgangen til lærerne har vært til nytte for dere, skriver rektoren i brevet, før det etter hvert fortsetter med å adressere en helt annen dimensjon - på klassisk britisk vis, med «høflig brodd»:

- Når det er sagt. En rekke foreldre har benyttet seg av denne muligheten til å sende kritiske tilbakemeldinger til lærerne om hvordan de kan gjøre jobben sin bedre, og til og med betvile deres utdannelse, evner og kompetanse. Vi oppfordrer alle disse foreldrene, som nå plutselig anser seg selv som utdannings-eksperter, om å starte på en lærerutdannelse ved første mulighet. Det er nemlig aldri nok lærere, og jeg mistenker at mange lærere forlater yrket etter dette året.

Rektoren skriver videre:

- Det er en rekke muligheter og ruter inn i læreryrket, og vedlagt i dette skrivet finner dere en lenke hvor dere finner all den informasjonen om utdannelsen dere trenger. Jeg kommer også til å oppdatere dere fortløpende om ledige stillinger her ved skolen de neste ukene, og gitt at meldingene deres til lærerne fortsetter, antar jeg det vil bli flere av de.

Meldingen er signert rektor ved skolen, Colin Dowland. Han har selv engasjert seg i kommentarfeltet på Twitter:

- Dette er meg, ja. Jeg får så utrolig hyggelige meldinger fra kolleger over hele landet nå. Dette er åpenbart en nasjonal utfordring, skriver Dowland.

Støttende kommentarer til lærerne

- Jeg har aldri vært mer takknemlig for å ha pensjonert meg fra læreryrket. Om jeg ikke hadde vært det, så hadde jeg gjort det i år. Bra jobba av denne rektoren, skriver en bruker på Twitter.

- Absolutt en legende som passer på de ansatte! Respekt! Skriver en annen på Twitter.

Utfordrende situasjon

Storbritannia er hardt rammet av pandemien med nesten fire millioner smittede og over 100.000 dødsfall til nå.

De fleste skolene i landet ble stengt under den nasjonale nedstengingen 5. januar. Helseministeren i landet, Matt Hancock, uttalte nylig at han håpet at skolene kunne åpne igjen rundt påsketider.

Det siste døgnet ble det registrert 1631 nye koronadødsfall og over 20.000 nye smittetilfeller, melder Reuters.

