Finland ber disiplinærkomiteen i FIS vurdere ytterligere Bolsjunov-straff

Det finske skiforbundet har sendt en formell henvendelse til FIS for å få klargjort om skitoppene vil straffe Alexandr Bolsjunov ytterligere.

Henvendelsen, som ble sendt onsdag, har gått til disiplinærkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det russiske laget endte med å bli disket fra sin annenplass i søndagens verdenscupstafett i Lahti etter at storstjernen Bolsjunov slo etter og kjørte ned Finlands ankermann Joni Mäki. Det er imidlertid ikke kjent at Bolsjunov er ilagt noen ytterligere straff.

Overfor den finske storavisen Ilta-Sanomat bekrefter den finske skipresidenten Marku Haapasalmi at man nå har anmodet disiplinærkomiteen om å se på saken. Onsdagens henvendelse kommer i kjølvannet av at det har pågått samtaler på forbundshold de siste dagene.

– Ja, det har vært diskusjoner. Jeg kan ikke si akkurat hvor raskt det kan komme en avgjørelse fra disiplinærkomiteen i FIS, men jeg forstår det sånn at det kan skje ganske raskt, sier Haapasalmi.

– Det var en alvorlig episode, og den slags oppførsel hører ikke hjemme i idretten. Vi ønsker at disiplinærkomiteen i FIS skal vurdere situasjonen og eventuelle konsekvenser, tilføyer han.

Bolsjunov har overfor flere medier beklaget sin oppførsel etter stafetten i Lahti. I tillegg har det russiske skiforbundet rykket ut med en pressemelding der også skipresident Jelena Välbe beklager.

I Finland er man likevel ikke fornøyd. Skipresident Haapasalmi understreker at det ikke er hans oppgave å be om straff, men han understreker at episoden sees på svært alvorlig.

– Det vil være overraskende dersom den ikke ender i noe annet enn diskvalifikasjonen, men det gjenstår å se, sier han til Ilta-Sanomat.

Overfor både NRK og TV 2 har Bolsjunov hevdet at det ikke var meningen å kjøre på finnen etter målgang i Lahti søndag. Langrennsstjernen mener en feil med bindingen førte til det dramatiske sammenstøtet med Mäki.

(©NTB)

Reklame Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra