Despererat Boris Johnson vaksinerer mer - men dødsfallene er fortsatt rekordhøye

Mens EU venter på millioner av vaksinedoser fra AstraZeneca, leverer firmaet på høygir til en desperat Boris Johnson i Storbritannia.

Denne uken har Storbritannia passert den tragiske grensen på 100.000 covid 19-dødsfall, og statistikken er ille: Landet har ikke bare flest dødsfall i Europa, men også den høyeste dødsraten av noe land i verden, ifølge Politico.

Den innflytelsesrike avisen The Times har dødsfallene over hele forsiden, og forklarer i en lengre artikkel på nett hvorfor landet til nå har tapt kampen mot korona.

Møtt av kritiske hovedoppslag i nesten alle britiske medier valgte statsministen i går å ta ansvar for den forferdelige statistikken, men han la til: «Vi har gjort alt vi kunne».

Dette er bakteppet for at EU-kommisjonen nå spør stadig mer direkte om det britisk-svenske legemiddelkonglomeratet Astra Zeneca har holdt tilbake millioner av doser de har solgt til EU, mens leveransene og vaksineringen i Storbritannia har gått mye raskere.

Astra Zenecas forsinkelser betyr at Norge får nesten en million færre doser enn planlagt i februar, noe som utsetter massevaksineringen i Norge med inntil to måneder og betyr at det akkurat nå ser ut som om det blir umulig å dra på ferie til utlandet i sommer.

Vaksinen som ble utviklet ved Oxford University og produsert av Astra Zeneca har vært brukt i Storbritannia siden 4. januar, og i et intervju med den italienske avisen La Repubblica sier Astra Zeneca-direktør Pascal Soriot at britene vil ha vaksinert så mange som 28-30 millioner innbyggere i mars.

- Statsministeren har et mål om å vaksinere 15 millioner mennesker før midten av februar, og de er allerede på 6,5 millioner. Så de vil komme dit, sier han.

Vaksineringen er et lyspunkt Boris Johnson trenger i en situasjon der landet har mislyktes totalt i å bekjempe pandemien og få ned dødstallene. Storbritannia kjøpte sin vaksine fra Astra Zeneca tre måneder før EU, og har hatt lengre tid på å fikse logistikken. Men nå øker presset på vaksineprodusenten om å levere raskere og etter planen.

Soriot opplyser at Astra Zeneca kan produsere 100 millioner vaksiner i måneden, og at Eiuropa (som er fem prosent av verdens befolkning) får 17 prosent av produksjonen. EU - som har innkjøpssamarbeid med Norge - kjøpte 300 milllioner doser i august, med opsjon på ytterligere 100 millioner doser.

Storbritannia kjøpte sine 100 milllioner doser i mai i fjor, og fikk altså et forsprang på sine tidligere allierte i EU. Ifølge Astra Zeneca går den biologiske prosessen ved Europa-fabrikken i Belgia senere enn antatt, noe som fører til forsinkelser. Og selskapet vil ikke ta av de to millioner dosene de er forpliktet til å levere til Storbritannia i uken, ifølge The Guardian.

EU har svart med å kreve eksportlisens for vaksiner som produseres innenfor det europeiske fellesskapet, og kan blokkere salg av 40 millioner bestilte Pfizer-vaksiner til Storbritannia.

Norske myndigheter holdes på armlengs avstand i den begynnende vaksinekrigen mellom EU og Storbritannia, men vi er helt avhengige av at EU klarer å øke leveransene på vegne av seg selv og Norge.

Den trege vaksineringen i Norge skyldes hovedsaklig at vi ikke har vaksiner å sette, men også at det går veldig sent å bruke de dosene vi faktisk har fått. Siste tall fra Folkehelseinstituttet er at 80.358 nordmenn har fått første dose, mens 3.525 personer har fått dose to.

Fortsetter leveransene og vaksineringen i dette tempoet er det bare å gjøre klart poststemmesystemer i Norge også, for da blir det ikke mulig å gå i valglokalet for å stemme på sikkert vis. Det kan det være noen er glade for.

