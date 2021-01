Cubus legger ned 25 butikker

Alle Wow-butikkene, som siden i fjor høst inngår i Cubus, legges ned.

Det er gått noen måneder siden Wow ble en del av Cubus. Driften av butikkene ble overtatt av Cubus i september og nettsiden har siden blitt lagt under cubus.com.

Varner-gruppen, som eier Cubus, Bikbok, Carlings, Volt, Urban og Dressmann, har opplevd et salgsfall på 70 prosent etter at covid-19 rammet. 3.500 ansatte har blitt permittert.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken.

– Etter flere år med negative resultater i WOW AS, har styret nå besluttet at vi avvikler butikkene, sier Petter Marius Oksebaas, salgsdirektør i Cubus, i en melding.

Korona bidrar



Til Nettavisen bekrefter pressekontakt Julie Bragli Eckhardt at Wow har hatt en sak utvikling også siden Cubus overtok kjeden.

– Det er en helhetsvurdering som gjør at vi legger ned, sier hun til Nettavisen.

Hun bekrefter at korona-pandemien, som gjør at færre besøker fysiske klesbutikker, har bidratt negativt til salget.

I dag teller Wow 25 butikker. Dialogen er startet med gårdeierne for å forhandle stengedato for hver enkelt butikk.

De ansatte er informert og det vil bli gjennomført en ryddig prosess overfor ansatte og kunder.

Wow-butikker i Norge



Det er følgende butikker som legges:

Wow Storo, Oslo

Wow Vitaminsveien, Oslo



Wow Trekanten, Asker

Wow Lørenskog

Wow Sandvika Storsenter, Bærum

Wow Strømmen Storsenter, Strømmen

Wow Ski

Wow Jessheim

Wow Drammen

Wow Moss

Wow Sandefjord

Wow Tønsberg

Wow Sarspsborg

Wow Herkules, Skien

Wow Sundt, Bergen

Wow Åsane, Bergen

Wow Lagunen, Bergen

Wow Vestkanten, Bergen



Wow Kirsten Flagstads vei, Kristiansand

Wow Barstølveien, Kristiansand

Wow Sandnes

Wow Haugesund

Wow Moa, Ålesund



Wow Trondheim

Wow Steinkjær



Store problemener

Varner-gruppen, der kjeder som Dressmann, Cubus, Bikbok, Carlings og Volt inngår, har hatt noen tunge år bak seg, med en rekke nedleggelser.

I 2019 la selskapet ned kjeden Days like this, tidligere Vivekes, og før jul ble det kjent av kjeden Urban går over i nettkonseptet Junkyard.

Les også: Varner legger ned Days Like This - se liste over butikker som berøres

Varner er naturligvis også preget av nedstengningen i Oslo-området, noe som har ført til at samtlige av deres butikker må holde lukket. Til gjengjeld tilbyr de nå alle kundene gratis frakt.

Les mer her: Gigantkjeder kutter prisen på nett: – Vi må tenke nytt

