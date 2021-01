Erna Solberg: - Selv om det er vondt, må vi holde minnet om Holocaust levende

- Ondskapen er til stede også i Norge, sa statsminister Erna Solberg i sin tale på Holocaustdagen.

OSLO (Nettavisen): Årets nasjonale markering av Holocaust-dagen skjedde digitalt med blant andre statsminister Erna Solberg og Ervin Kohn fra Det mosaiske trossamfunn som talere.

- Når ikke en gang Holocaust klarte å ta livet av antisemittismen, kan jeg ikke komme på noe som kan gjøre det. Det betyr at vi må bekjempe viruset kontinuerlig. Antisemittisme er som et virus som gjør samfunnet vårt sykt, sa forstander Ervin Kohn i sin tale.

VIDEO: Se utdrag fra Erna Solbergs tale på Holocaustdagen:

- Må revaksineres årlig

- For dette viruset har vi ikke funnet noen evigvarende vaksine. Derfor må vi revaksineres årlig, fortsatte han og sa det var to virkestoffer vaksinen; kunnskap og holdninger. Kohn roste regjeringen for handlingsplanen mot antisemittisme, men sa det er vanskeligere å bekjempe holdninger:

- Det krever tydelig tale, ikke bare på dager som denne, men på hverdagene. Når uønsket atferd finner sted, når antisemittismen stikker sitt stygge hode frem, da må det være der, sa Kohn med adresse til blant andre statsministeren.

Les innlegget: - Antisemittismen er som et virus

Trakk paralleller til 22. juli-terroren

- Fortsatt blir minoriteter forfulgt i verden. Opposisjonelle og annerledes tenkende blir fengslet. Det er ikke så mye ytringsfrihet i verden som vi kunne ønske. Politiske fangeleire finnes fortsatt. Tortur og brutalitet praktiseres. Selv om det er vondt, må vi holde minnet om Holocaust levende, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin tale under markeringen.

Hun viste til angrep mot jøder og hærverk mot jødiske symboler, både i Norge og i utlandet.

- Jeg tar tydelig avstand fra og fordømmer slike handlinger. Dessverre må vi her i Norge ikke langt tilbake for å se konsekvensene av et tankesett som deler mennesker inn i grupper. Til sommeren er det ti år siden massedrapene på Utøya og bombeangrepet i Regjeringskvartalet. Terroristen som gjennomførte udådene snakket også om oss og dem. Det som skjedde sommeren 2011 ble et nasjonalt traume som sa oss at ondskapen også er til stede her i Norge, sa Solberg og understreket at arbeidet mot rasisme, antisemittisme og gruppefiendtlige holdninger må fortsette.

Les også: Varsler tiltak mot konspirasjonsteorier og antisemittisme

I tillegg til statsministeren deltok kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under markeringen onsdag. Andre som holdt taler og appeller var Oslos ordfører Marianne Borgen, nevnte Ervin Kohn, Thorvald Steen, Inge Aleksander Gjestvang, Elsa Kvamme og Claudia Josef.

27. januar 1945 var dagen da styrker fra Sovjetunionen frigjorde de siste overlevende fangene fra konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau.

- Neste år håper vi virkelig å ha dere her fra scenen på Akershuskaia, sa leder for HL-senteret, Guri Hjeltnes, til deltakerne da hun innledet den digitalt overførte markeringen.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto