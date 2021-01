Pressekonferanse med Solberg og Høie om korona og innreise

Regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Det er foreløpig bare klart at pressekonferansen skal handle om «korona og innreise». Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold vil også være til stede. Det er statsministerens kontor som melder om dette, like før klokken 17.00 onsdag ettermiddag.

Slipper inn uten karantene

Regjeringen har fått kritikk tidligere fra flere hold om at de ikke gjør nok for å stanse importsmitte. Tidligere i dag ble det også avslørt at de siste tre ukene har 134.236 personer reist inn i Norge fra utlandet, enten med fly eller via en av landets grenseoverganger.

Totalt foretok disse personene 157.702 reiser, og i 35.954 av reisene slapp de reisende karantene, viste ferske tall Nettavisen har fått fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- Tallene bekrefter den litt uhyggelige følelsen jeg og mange andre går rundt med, at svært mange kommer inn i landet, samtidig som vi mangler kontroll med grensene. Det handler dels om smutthull i regelverket, dels om dårlig praktisering av reglene og dels om manglende kontroll av om regler etterleves, sa Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, til Nettavisen tidligere i dag.

