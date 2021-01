Danmark til VM-semifinale etter uforglemmelig håndballdrama

Danmark tok seg til semifinale i håndball-EM etter en høydramatisk kamp mot vertsnasjonen Egypt, som ble slått 39-38 etter straffekast.

Med 22 sekunder igjen av ordinær tid hadde Egypt ballen på stillingen 28-28, men ble straffet for feil bytte. Det førte til to minutters utvisning og ga danskene ballen. Med fem sekunder igjen leverte superstjernen Mikkel Hansen en fæl feilpasning da han ville sette opp Lasse Svan for innhopp fra kant, og dermed ble det ekstraomganger.

Der scoret danskene de to første målene og ledet hele veien helt til Mikkel Hansen i siste sekund ble straffet for sabotasje da han kastet bort ballen i glede over at laget hadde holdt unna. Hansen fikk rødt kort og Egypt straffe, og Mohamed Sanad utlignet til 34-34.

Dermed ble det ny forlengelse, og da var Yehia Elderaas scoring den eneste helt til historien gjentok seg med motsatt forgegn. I siste sekund fikk Danmark straffekast og Egypt rødt kort. Magnus Landin satte 35-35 stolpe-inn.

Avgjørelsen måtte falle på straffekonkurranse, og der avgjorde danskenes verdensklassekeeper Niklas Landin med to redninger. Lasse Svahn satte inn vinnermålet.

- En håndballkamp for historieboka. En kamp det vil bli snakket om i lang lang tid, sier TV3-kommentator Daniel Høglund i det kampen var slutt .

