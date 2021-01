Slakter forslag om portforbud i Norge

Regjeringens forslag om å åpne for portforbud i Norge skaper sterke reaksjoner.

I Norge har det ikke vært innført portforbud siden andre verdenskrig, skriver Dagbladet.

Ni professorer skriver i et innlegg i Aftenposten at de er uenig med forslaget om innføring av det sterke tvangsmiddelet av flere grunner.

– Portforbud er for inngripende gitt at vi allerede har mange muligheter for å stenge ned samfunnet, som vi ser i den regionen som nå har fått de nye strenge tiltakene, så vil ikke det å ilegge portforbud i tillegg ha noen smittevernmessig effekt, sier professor og lege Mette Kalager ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo til Dagbladet.

Kalager mener portforbud dermed bare et tiltak for å vise hvor alvorlig situasjonen er og at det er et altfor inngripende tiltak.

Professor Ørjan Olsvik oppfatter derimot ikke forslag som regjeringen nå har inne for høring som et forslag om portforbud. Han sier til Dagbladet at han leser forslaget kun som en regulering for å begrense mennesker som møtes, eller en regulering av kontakt for å kunne redusere kontaktsmitte.

Ifølge Olsvik innebærer et reelt portforbud at man ikke har lov til å gå ut av byporten eller døra, og at de som bryter dette blir arrestert.

Les mer Grande: Portforbud er å sette fotlenke på hele det norske folk

Reklame Husker du disse to idiotene?