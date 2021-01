De siste koronatallene fra Sverige 28. januar

Folkhälsomyndigheten og Anders Tegnell holder ny pressekonferanse.

Følg sendingen fra klokka 14.00 her:

Statsepidemiolog Anders Tegnell og Folkhälsomyndigheten holder ny pressekonferanse torsdag klokka 14.00. Tirsdag advarte Tegnell mot faren for at den muterte varianten av koronaviruset skal komme inn i Sverige via Norge. Han pekte på Sør-Afrika, Brasil og Norge som risikoland når det gjelder importsmitte med muterte virusvarianter.

En av korona-overskriftene i svenske medier torsdag er trengsel på matbutikkene. I fem svenske län uttrykkes det bekymring.

- Det blir jo fritidsklubber på en måte, sier Magnus Olsson, virksomhetsleder for Visby Centrum om matbutikkenes rolle i en tid med oppdemmet behov for sosial kontakt, ifølge Aftonbladet. Folk blir rett og slett stående for lenge ved butikkhyllene og prate.

Over 11.000 koronadøde

Sverige hadde per onsdag registrert 560.472 smittetilfeller, 4736 intensivinnleggelser og 11.425 koronarelaterte dødsfall gjennom pandemien. Tidligere denne uken pekte Anders Tegnell på at flere tall peker i riktig retning i Sverige nå, både antallet nye smittetilfeller og antallet nye koronadødsfall per dag går ned.

- Det begynner å lysne i de fleste regioner, men det er ikke over, sa Tegnell tirsdag, da tallene for Skåne fortsatt var illevarslende høye.

De siste tilgjengelige uketallene (uke 2) viste høyest smittetrykk i Skåne sør i Sverige, der det ble meldt inn 7156 nye smittetilfeller, 23 nye intensivpasienter og 45 nye dødsfall, ifølge Folkhälsomyndighetens region-statistikk.

I uke 2 ble det rapport om insidenstall på 668,97 i Sverige. Dette er smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Det tilsvarende tallet for Norge var samtidig 148,94. I Danmark var det 364,86, ifølge en oversikt på det europeiske smittevernbyråets nettside.

Tirsdag denne uken hadde 192.700 svensker fått koronavaksinen.

Fikk vaksine - ble smittet

Torsdag ble det meldt at ti personer i eldreboliger i Göteborg er bekreftet smittet med covid-19, til tross for at de har fått både første og andre dose med vaksine, ifølge Vårt Göteborg.

- Vi må gjøre smittesporing for å kunne se når smitten kom inn. Det kan hende at smitten kom før vaksinen hadde rukket å bli virksom, sier virksomhetssjef Agneta Cadoroth Åstedt til avisa.

Det er ikke kjent hvilke variant av virus de ti er smittet med. Vaksinen de fikk var Pfizers.

Matti Sällberg, professor i biomedisinsk analyse ved Karolinska institutet sier til Aftonbladet at det ikke er unaturlig at det er konstatert smitte hos de ti

- Vaksinen beskytter mot sykdom, ikke smitte, sier han.

Til Tyrol for å feste

Fra Østerrike kommer meldinger om unge mennesker fra blant annet Danmark og Sverige som omgår innreiseforbudet ved å melde seg som arbeidssøkende og drar til alpene for å feste, melder Danmarks Radio.

- Siden jul har det strømmet til flere og flere unge utlendinger. Det er 10-15 personer per dag, sier borgermester Helmut Mal i skidestinasjonen Sankt Anton i Tyrol til

- De sier at de er sesongarbeidere. Men Østerrike er lukket ned på grunn av korona. Skiturismen ligger brakk. Her er det ikke noe jobb å få, sier han.

Borgermesteren forteller at folk legger ut bilder på sosiale medier som viser ulovlige fester, og politiet i byen bekrefter at de har funnet improviserte after ski-steder i låver nær løypene der drikkevarene er kjøpt inn på butikken.

