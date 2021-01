Samuelsson reagerer kraftig mot Besseberg etter granskingsrapport fra IBU

Den svenske skiskytterstjernen mener rapporten fra den uavhengige granskingskomiteen bare bekrefter det han mistenkte.

Det var torsdag at den uavhengige granskingskomiteen til Det internasjonale skiforbundet (IBU) la frem deres endelige rapport på 200 sider i forbindelse med etterforskningen av tidligere IBU-president Anders Besseberg og tidligere generalsekretær Nicole Resch.

I rapporten kommer det frem svært alvorlige anklager mot Besseberg som var IBU-president fra 1992 til 2018.

Nordmannen beskyldes blant annet for korrupsjon og for å ha hjulpet Russland med å skjule doping.

I rapporten hevdes det at Besseberg blant annet skal ha mottatt luksusklokker, ferier, jakturer og prostituerte fra russisk hold - trolig for å beskytte russiske interesser.

Granskingskomiteen har kun etterforsket brudd på IBUs egne regler og det foregår fortsatt en egen etterforskning av Økokrim og østerrikske myndigheter. Dermed foreligger det heller ingen rettskraftige domfellelser i saken.

Rapporten kommer imidlertid med svært alvorlige beskyldninger mot spesielt Besseberg.

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson har aldri vært redd for å si det han mener og har lenge vært blant utøverne som har kritisert IBU offentlig.

Til Aftonbladet sier Samuelsson nå at den endelige rapporten fra den uavhengige granskingskomiteen til Det internasjonale skiforbundet (IBU) bare bekrefter det han har mistenkt.

- Skal jeg være helt ærlig så er jeg ikke overrasket i det hele tatt. Jeg har visst om det her i tre år. Jeg sa allerede da at Besseberg er korrupt, sier Samuelsson til Aftonbladet.

Han legger ikke skjul på at det hele gjør ham forbannet, samtidig som han er glad for at det kommer frem.

- Rapporten er ikke rettskraftig, men jeg håper at etterforskningen konkluderer med det samme (som granskingskomiteen) og at han må sitte i fengsel veldig lenge, sier Samuelsson.

Nekter for alle anklager

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med Bessebergs forsvarer Norbert Wess, men han har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Til NRK sier imidlertid advokaten følgende om anklagene mot hans klient.

- Jeg vil understreke at politietterforskningen fortsatt pågår, at ingen tiltaler er fremsatt og at Besseberg nekter for alle anklager som er kommet fra myndighetene og IBU-kommisjonen, sier Wess.

Forsvareren mener også at det ikke stemmer at Besseberg alltid jobbet for beskytte russiske interesser.

- Det fins ingen bevis for dette. Besseberg var dessuten kjent som en kompromissløs motstander av doping som alltid gjorde sitt ytterste for å forfølge dopingmistenkte, uavhengig av nasjonalitet, inkludert russere, forteller advokat Wess til NRK.

Selv om forsvareren hevder det ikke finnes beviser mot Besseberg - står det klart og tydelig i rapporten at det skal være beviser for at han benyttet seg av prostituerte mens han var i Russland, prostituerte som i stor grad skal ha vært organisert fra det russiske vertsskapet.

Han skal også ha innrømmet i politiavhør at han har hatt omgang med prostituerte i Russland.

Mens Økokrim og østerrikske myndigheter fortsetter etterforskningen av Besseberg, skal Biathlon Integrity Unit på bakgrunn av rapporten fra den uavhengige granskingskomiteen nå bestemme om det skal foretas ytterligere etterforskning og om det skal tas ut tiltale for brudd på IBUs regler - noe rapporten slår fast at det er grunn til.

