Nordre Follo mistenker mutert virus på Tårnåsen skole

Tårnåsen skole i Nordre Follo kommune har til sammen 15 registrerte tilfeller av koronasmitte etter flere nye positive prøver onsdag.

– Vi har fått ytterligere 15 positive prøver onsdag. Fem av dem er tilknyttet to av våre skoler, Tårnåsen og Østli skole, sa ordfører Hanne Opdan (Ap) i Nordre Follo på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Det er ikke registrert flere nye smittetilfeller med den britiske virusmutasjonen. Men antallet på 69 kan komme til å øke ytterligere.

– Vi ser et stort antall smittetilfeller knyttet til Tårnåsen skole, 15 per nå, og mistenker at det er tilfeller med mutert virus ved skolen, sier ordføreren.

