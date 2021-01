Rooney med klar beskjed om Lampard-sparkingen: - For tidlig

Den tidligere United-stjernen, som nå trener Derby, mener Frank Lampard burde fått mer tid i Chelsea.

Mandag slo nyheten ned da det ble kjent at Frank Lampard ikke fikk fortsette som hovedtrener Chelsea.

Klubblegenden leverte en meget god fjorårssesong, men fikk aldri tid til å komme ut av formduppen denne sesongen.

Den tidligere midtbanespilleren hadde knapt rukket å pakke sakene sine før Thomas Tuchel ble bekreftet som hans etterfølger, men nåværende Derby-manager Wayne Rooney mener Lampard burde fått mer tid til å jobbe med sitt Chelsea-prosjekt.

- Bevisene lyver ikke. Se på Jürgen Klopp. Han kom til Liverpool, fikk tid, og vant både Premier League og Champions League, sier 35-åringen, som nå leder klubben Lampard kom fra da han tok over Chelsea i 2019.

Les også: Nye avsløringer: Hevder Lampard havnet på kant med Chelseas «jernkvinne»

- For tidlig

Rooney viser videre til Arsene Wengers tid i Arsenal, sir Alex Ferguson i United, David Moyes i Everton og Sean Dyche i Burnley som eksempler på managere som har fått tid til å lykkes med sitt prosjekt.

I Chelsea har stilen gjerne vært en annen under den mektige eieren Roman Abramovich.

- Siden Abramovich kom til Chelsea, er det kjent at de ikke pleier å gi managere mye tid for å jobbe med sine ideer. De krever suksess nærmest umiddelbart, og om du ikke oppnår det må du betale prisen for det, og jeg tror Frank vet det, forteller Rooney, ifølge Daily Mail.

Den tidligere landslagsspissen legger videre ikke skjul på at han mener sparkingen av sin tidligere landslagskollega var en gal avgjørelse å ta så tidlig i sesongen.

- Han hadde en fantastisk fjorårssesong, hvor han kvalifiserte seg til Champions League og spilte med mange av de unge spillerne. Så jeg synes det er for tidlig (å sparke ham, red. anm). Om de var 20 poeng bak topp fire kunne du forstått det litt mer, men de er fortsatt på en armlengdes avstand, sier han.

Chelsea ligger på åttendeplass i Premier League, men er kun fem poeng bak West Ham på fjerdeplass.

På kant med Granovskaia?



Tuchel fikk med seg ett poeng i sin Chelsea-debut da London-klubben spilte 0-0 mot Wolverhampton onsdag, og etter kampen avslørte tyskeren at han hadde fått en lykkeønskning på SMS av Lampard etter å ha fått jobben.

Flere engelske medier har i etterkant av sparkingen rapporter om at det skal ha ulmet lenge på Stamford Bridge i det som utviklet seg til å bli et betent forhold mellom Lampard og klubbens sportsdirektør Marina Granovskaia, som har kallenavnet «jernkvinnen».

The Athletic skriver blant annet at personer oppover i Chelsea-hierarkiet skal ha hevet øyebrynet da Lampard valgte å droppe rekordkjøpet Kepa Arrizabalaga fremfor å forsøke å få spanjolen til å få tilbake selvtilliten.

Nettstedet skriver også at verken Granovskaia eller de andre i Chelsea-styret skal ha blitt nevneverdig glad for at Chelsea presset på for å kjøpe Declan Rice - en spiller klubben slapp gratis som tenåring.

Granovskaia skal ikke ha vist vilje til å signere verken Rice eller Burnleys James Tarkowski etter Lampards ønske, og når resultatene denne sesongen begynte å butte imot var det ingen vei tilbake for klubblegenden.

Reklame Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra