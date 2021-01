Maleri av Botticelli solgt for 790 millioner kroner på auksjon i USA

Et portrett av en ung mann fra Firenze som ble malt av renessansekunstneren Sandro Botticelli, er solgt for 790 millioner kroner på auksjon i New York.

Salgssummen på 92 millioner dollar er rekord for et italiensk maleri. Verket har tittelen «Young Man Holding a Roundel» og ble trolig malt på 1470- eller 1480-tallet. Det regnes som ett av Botticellis fineste portretter og var ett av trekkplastrene under Sotheby's auksjon i New York denne uken. Kjøperens identitet er ikke kjent. Den tidligere eieren kjøpte maleriet på en auksjon i Storbritannia i 1982. Da var prisen 810.000 pund, noe som tilsvarer knapt ti millioner kroner etter dagens kurs. (©NTB)

