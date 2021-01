Biden endrer Trumps helsepolitikk med en rekke ordre

President Joe Biden signerte torsdag flere ordre som tilbakestiller amerikansk helsepolitikk til slik den var før Donald Trump ble president.

Biden har blant annet åpnet for at amerikanere skal få mulighet til å skaffe seg en subsidiert helseforsikring midt under koronapandemien.

Biden ga også sin egen administrasjon instruks om å vurdere om andre deler av Trumps helsepolitikk bør reverseres., deriblant restriksjoner på abortrådgivning og innføring av arbeidskrav for personer med lav inntekt som omfattes av helseforsikringsordningen Medicaid.

– Det er ikke noe nytt i det vi gjør her, bortsett fra at vi gjenoppretter Affordable Care Act og Medicaid slik de var før Trump ble president, sa Biden da han signerte direktivene i Det ovale kontor.

